5 WAGs Tercantik di Dunia Sepakbola, Nomor 1 Bikin Cristiano Ronaldo Kepincut!

5 WAGs tercantik di dunia sepakbola menarik diulas. Sebab, salah satunya berhasil membuat pesepakbola top dunia, Cristiano Ronaldo, kepincut.

WAGs atau pacar dan istri dari para pesepakbola dunia kerap jadi pusat perhatian. Sebab, mereka punya paras yang begitu menawan hingga tak heran berhasil membuat banyak pesepakbola tersohor di dunia kepincut.

Sejumlah WAGs pun bisa meraih ketenaran yang tak kalah dari pasangannya. Hal ini tak terlepas dari sosoknya yang begitu cantik. Siapa saja mereka? Berikut 5 WAGs tercantik di dunia sepakbola.

5. Rebecca Vardy





Salah satu WAGs tercantik di dunia sepakbola adalah Rebecca Vardy. Dia merupakan istri dari Jamie Vardy.

Rebecca pertama kali bertemu dengan Vardy di sebuah kelab malam, tempat dia bekerja. Saat itu, Vardy sedang merencanakan menggelar pesta ulang tahunnya di kelas itu pada 2014. Dari situ, mereka mulai berkencan. Rebecca dan Vardy menggelar pernikahan mewah pada 25 Mei 2016, di 'Peckforton Castle' di Cheshire.

4. Perrie Edwards





Lalu, ada Perrie Edwards. Dia menikah dengan Alex Oxlade-Chamberlain, seorang pemain sepak bola profesional dari Inggris yang juga pernah membela Liverpool.

Perrie Edwards dan Alex Oxlade-Chamberlain pertama kali bertemu dalam sebuah wawancara. Rumor hubungan mereka menyebar setelah terlihat menghadiri Derby London Utara, julukan untuk pertandingan antara Arsenal FC dan Tottenham Hotspur.

Perrie Edwards adalah penyanyi pop terkenal. Dia merupakan anggota girlband Inggris ternama Little Mix. Perrie Edwards telah menjadi salah satu penyanyi pop tersukses di Inggris saat ini.