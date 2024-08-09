Lionel Messi Dicoret, Ini Kriteria Pemain Incaran Nova Arianto untuk Timnas Indonesia U-17 Jelang Kualifikasi Piala Asia U-17 2025

KRITERIA pemain incaran Nova Arianto untuk Timnas Indonesia U-17 jelang Kualifikasi Piala Asia U-17 2025 terungkap. Dia punya beberapa hal yang jadi pertimbangan.

Diketahui, seleksi untuk Timnas Indonesia U-17 saat ini tengah bergulir dan diikuti puluhan pemain muda dari seluruh penjuru Tanah Air. Sang pelatih, Nova Arianto, membeberkan kriteria pemain yang dicarinya untuk menghadapi Piala Asia U-17 2025.

Nova sudah memanggil 34 pemain untuk seleksi tim besutannya sejak 5 Agustus 2024 di Jakarta. Namun, per Kamis 8 Agustus 2024, jumlah pemain yang masih bertahan mengikuti seleksi menjadi total 30 pemain.

Beberapa pemain yang tak lagi mengikuti seleksi di Jakarta ini ialah Lionel Messi Al Fachri (ASIOP) dan Matthew Davis (Subiaco AFC). Nova mengungkapkan bahwa salah satu kriteria pemilihan pemain darinya ialah mengenai postur tubuh.

"(Kriteria pemain yang dicari) pastinya sesuai dengan yang dulu saya bicarakan, masalah tinggi badan, etos kerja, dan mental pemain. Itu menjadi catatan saya dalam menilai pemain," jelas Nova seusai sesi latihan di Lapangan ABC Senayan, Jakarta, Kamis 8 Agustus 2024.

Menurutnya, beberapa penilaian di atas menjadi acuan dalam memilih pemain untuk Timnas Indonesia U-17. Pasalnya, Nova melihat bahwa sejatinya pada sepak bola kelompok umur, secara kualitas semua pemain tak banyak perbedaan dalam segi kemampuan.

"Kalau secara kualitas sebenarnya 11-12 kalo di usia 16 ini. Tetapi yang kita harapkan adalah mental mereka mau apa enggak, itu yang saya cari di seleksi ini," tegas Nova.

"Ke depannya saya (berharap) bisa mendapatkan pemain sesuai dengan yg saya mau," pungkasnya.