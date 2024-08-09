Usai Bawa Timnas Indonesia U-19 Juara, Ini Ambisi Besar Mufli Hidayat Bersama PSM Makassar di Liga 1 2024-2025

MAKASSAR – Pemain muda PSM Makassar, Mufli Hidayat, punya ambisi besar dalam menatap Liga 1 2024-2025. Dia bertekad membawa PSM Makassar meraih kesuksesan seperti yang telah dilakukannya di Timnas Indonesia U-19, yakni menjuarai Piala AFF U-19 2024.

Mufli diketahui baru saja membawa Timnas Indonesia U-19 juara Piala AFF U-19 2024. Berkat penampilan apiknya, Mufli kini berhak masuk tim senior Juku Eja -julukan PSM Makassar.

Pemain berusia 18 tahun itu akan bersaing dengan pemain-pemain senior PSM Makassar. Namun, Mufli mempunyai tekad yang besar untuk menembus skuad inti.

"Memang persaingan untuk juara cukup berat. Apalagi musim ini semakin banyak pemain asing yang datang. Pasti kualitas semua tim juga naik,” kata Mufli dikutip dari laman resmi PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), Jumat (9/8/2024).

"Saya siap bersaing di dalam tim. Paling tidak, target saya adalah menambah menit bermain di liga,” sambungnya.

"Di PSM Makassar cukup banyak pemain muda yang promosi ke tim senior. Tapi sekali lagi, saya siap kerja keras dan bersaing,” tambah Mufli.