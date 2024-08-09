Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Lawan Borneo FC di Laga Perdana Liga 1 2024-2025, Semen Padang Bakal Diguyur Bonus Dahsyat jika Berhasil Menang

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 09 Agustus 2024 |01:54 WIB
Lawan Borneo FC di Laga Perdana Liga 1 2024-2025, Semen Padang Bakal Diguyur Bonus Dahsyat jika Berhasil Menang
Para pemain Semen Padang siap mentas di Liga 1 2024-2025. (Foto: Semen Padang)
A
A
A

JAKARTA – Kabar baik datang untuk para pemain Semen Padang jelang menghadapi Borneo FC di laga perdana Liga 1 2024-2025. Jika berhasil menang di laga itu, Semen Padang akan mendapat bonus dahsyat.

Kabar ini diungkapkan langsung oleh penasihat Semen Padang FC, Andre Rosiade. Andre memastikan manajemen Semen Padang memberi dukungan penuh kepada pasukan Hendri Susilo.

Semen Padang

Dukungan itu diberikan dengan memberi fasilitas hingga bonus yang dipastikan akan diberikan untuk melecut semangat pemain. Hal ini dilakukan guna membuktikan skuad berjuluk Kabau Sirah itu tidak hanya numpang lewat di Liga 1 musim ini.

"Untuk pemain, tak usah ragu. Manajemen dan penasihat juga akan memberikan dukungan terbaik. Seluruh fasilitas akan kita siapkan dan seperti biasa, bonus tetap akan kita berikan," tutur Andre, mengutip dari situs resmi PT LIB, Kamis (8/8/2024).

"Saya akan hadir langsung di pertandingan pertama dan kedua. Jika dapat tiga poin lawan Borneo FC di laga perdana, saya siapkan bonus yang dahsyat. Ayo, tunjukkan kalau Semen Padang FC itu ada dan eksis. Pertandingan pertama melawan Borneo FC itu adalah kuncinya,” tegasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/49/3147295/ambisi_besar_ditunjukkan_ilija_spasojevic_jelang_mentas_di_liga_1_2025_2026_bersama_bhayangkara_fc-GYa7_large.jpg
Ambisi Besar Ilija Spasojevic Bawa Bhangkara FC Berjaya di Liga 1 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/49/3146629/berikut_tujuh_pemain_asing_yang_resmi_dilepas_persib_bandung_musim_2024_2025-xmof_large.jpg
7 Pemain Asing yang Resmi Dilepas Persib Bandung Musim 2024-2025, Ada Pesepakbola Terbaik Liga 1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/49/3145656/persib_bandung_dan_edo_febriansah_sepakat_berpisah-uZdk_large.jpg
Persib Bandung dan Edo Febriansah Sepakat Berpisah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/51/3145220/beckham_putra_jadi_satu_satunya_pemain_liga_1_indonesia_yang_debut_di_laga_kontra_timnas_china-Mh8I_large.jpeg
Kisah Beckham Putra, Satu-satunya Pemain Liga 1 Indonesia yang Tampil Debut Lawan China di SUGBK
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/16/51/1644769/hasil-final-kumamoto-masters-2025-gregoria-mariska-runner-up-ibh.webp
Hasil Final Kumamoto Masters 2025: Gregoria Mariska Runner Up!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/16/rizky_ridho_memperpanjang_kontrak_hingga_2028.jpg
Perpanjang Kontrak! Rizky Ridho Tegaskan Misi Besar bersama Persija
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement