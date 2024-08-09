Lawan Borneo FC di Laga Perdana Liga 1 2024-2025, Semen Padang Bakal Diguyur Bonus Dahsyat jika Berhasil Menang

JAKARTA – Kabar baik datang untuk para pemain Semen Padang jelang menghadapi Borneo FC di laga perdana Liga 1 2024-2025. Jika berhasil menang di laga itu, Semen Padang akan mendapat bonus dahsyat.

Kabar ini diungkapkan langsung oleh penasihat Semen Padang FC, Andre Rosiade. Andre memastikan manajemen Semen Padang memberi dukungan penuh kepada pasukan Hendri Susilo.

Dukungan itu diberikan dengan memberi fasilitas hingga bonus yang dipastikan akan diberikan untuk melecut semangat pemain. Hal ini dilakukan guna membuktikan skuad berjuluk Kabau Sirah itu tidak hanya numpang lewat di Liga 1 musim ini.

"Untuk pemain, tak usah ragu. Manajemen dan penasihat juga akan memberikan dukungan terbaik. Seluruh fasilitas akan kita siapkan dan seperti biasa, bonus tetap akan kita berikan," tutur Andre, mengutip dari situs resmi PT LIB, Kamis (8/8/2024).

"Saya akan hadir langsung di pertandingan pertama dan kedua. Jika dapat tiga poin lawan Borneo FC di laga perdana, saya siapkan bonus yang dahsyat. Ayo, tunjukkan kalau Semen Padang FC itu ada dan eksis. Pertandingan pertama melawan Borneo FC itu adalah kuncinya,” tegasnya.