Kisah Bek Persija Jakarta Ilham Rio Fahmi, Ingin Jadikan JIS Kandang Baru Macan Kemayoran Angker bagi Lawan

KISAH bek Persija Jakarta, Ilham Rio Fahmi, menarik diulas jelang dimulainya Liga 1 2024-2025. Sebab, Ilham Rio Fahmi bertekad menjadikan Jakarta International Stadium (JIS) yang menjadi kandang baru Persija Jakarta sebagai tempat angker bagi lawannya.

Ya, Persija Jakarta secara resmi akan berkandang di JIS untuk pertama kalinya. Berbeda dengan musim-musim sebelumnya, Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- tidak akan lagi berpindah-pindah kandang di Liga 1 2024-2025.

Rio mengatakan senang dengan dipastikannya JIS sebagai kandang Persija Jakarta. Terlebih, JIS merupakan salah satu stadion yang megah dengan kapasitas 82 ribu kursi untuk para penonton.

“Tentunya sangat senang para pemain, apalagi bermain di stadion sebesar dan semegah JIS,” kata Rio di Jakarta, dikutip pada Jumat (9/8/2024).

Lebih lanjut, Rio berharap JIS bisa menambah motivasi para pemain saat berlaga. Pemain berusia 22 tahun itu juga menginginkan JIS menjadi mimpi buruk bagi lawan-lawan Persija Jakarta.

“Jadi, saya harap dengan adanya stadion baru buat kita, bagi pemain bikin semangat lagi, dan tambah berkah ke depannya, sebisa mungkin kita jadikan stadion ini angker bagi lawan,” ujar Rio.