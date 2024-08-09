Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Kisah Bek Persija Jakarta Ilham Rio Fahmi, Ingin Jadikan JIS Kandang Baru Macan Kemayoran Angker bagi Lawan

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 09 Agustus 2024 |02:13 WIB
Kisah Bek Persija Jakarta Ilham Rio Fahmi, Ingin Jadikan JIS Kandang Baru Macan Kemayoran Angker bagi Lawan
Ilham Rio Fahmi kala membela Persija Jakarta. (Foto: Persija Jakarta)
A
A
A

KISAH bek Persija Jakarta, Ilham Rio Fahmi, menarik diulas jelang dimulainya Liga 1 2024-2025. Sebab, Ilham Rio Fahmi bertekad menjadikan Jakarta International Stadium (JIS) yang menjadi kandang baru Persija Jakarta sebagai tempat angker bagi lawannya.

Ya, Persija Jakarta secara resmi akan berkandang di JIS untuk pertama kalinya. Berbeda dengan musim-musim sebelumnya, Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- tidak akan lagi berpindah-pindah kandang di Liga 1 2024-2025.

Persija Jakarta

Rio mengatakan senang dengan dipastikannya JIS sebagai kandang Persija Jakarta. Terlebih, JIS merupakan salah satu stadion yang megah dengan kapasitas 82 ribu kursi untuk para penonton.

“Tentunya sangat senang para pemain, apalagi bermain di stadion sebesar dan semegah JIS,” kata Rio di Jakarta, dikutip pada Jumat (9/8/2024).

Lebih lanjut, Rio berharap JIS bisa menambah motivasi para pemain saat berlaga. Pemain berusia 22 tahun itu juga menginginkan JIS menjadi mimpi buruk bagi lawan-lawan Persija Jakarta.

“Jadi, saya harap dengan adanya stadion baru buat kita, bagi pemain bikin semangat lagi, dan tambah berkah ke depannya, sebisa mungkin kita jadikan stadion ini angker bagi lawan,” ujar Rio.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/49/3147295/ambisi_besar_ditunjukkan_ilija_spasojevic_jelang_mentas_di_liga_1_2025_2026_bersama_bhayangkara_fc-GYa7_large.jpg
Ambisi Besar Ilija Spasojevic Bawa Bhangkara FC Berjaya di Liga 1 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/49/3146629/berikut_tujuh_pemain_asing_yang_resmi_dilepas_persib_bandung_musim_2024_2025-xmof_large.jpg
7 Pemain Asing yang Resmi Dilepas Persib Bandung Musim 2024-2025, Ada Pesepakbola Terbaik Liga 1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/49/3145656/persib_bandung_dan_edo_febriansah_sepakat_berpisah-uZdk_large.jpg
Persib Bandung dan Edo Febriansah Sepakat Berpisah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/51/3145220/beckham_putra_jadi_satu_satunya_pemain_liga_1_indonesia_yang_debut_di_laga_kontra_timnas_china-Mh8I_large.jpeg
Kisah Beckham Putra, Satu-satunya Pemain Liga 1 Indonesia yang Tampil Debut Lawan China di SUGBK
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/16/11/1644869/gajayana-bergetar-malang-sambut-juara-baru-mlsc-2025-lzo.webp
Gajayana Bergetar! Malang Sambut Juara Baru MLSC 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/16/rizky_ridho_memperpanjang_kontrak_hingga_2028.jpg
Perpanjang Kontrak! Rizky Ridho Tegaskan Misi Besar bersama Persija
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement