Kisah Wanderley Santos Monteiro Junior, Pemain Naturalisasi Palsu Indonesia yang Bikin Geger Asia!

KISAH Wanderley Santos Monteiro Junior, pemain naturalisasi palsu Indonesia yang bikin geger tapi sukses di level Asia akan diulas Okezone. Sosok Wanderley Santos Monteiro Junior menjadi perhatian publik pencinta sepakbola Tanah Air pada 2016.

Ia menjadi sorotan karena mengaku-ngaku sebagai pemain naturalisasi asal Indonesia. Lantas, bagaimana kisahnya?

(Wanderley Junior saat gabung Al Nasr)

Di musim panas 2016, Wanderley Junior gabung klub raksasa Liga Uni Emirat Arab (UEA), Al Nasr. Wanderley Junior saat itu didatangkan dari klub UEA lain, Al Sharjah.

bersama Al Sharjah, Wanderley Junior tampil oke. Dari 51 penampilan, penyerang yang saat itu berusia 28 tahun mengemas 32 gol. Karena itu, Al Nasr pun berharap Wanderley Junior dapat mengulangi catatan apik itu bersama mereka.

Saat itu, Al Nasr berambisi memenangkan trofi Liga UEA dan Liga Champions Asia. Namun, untuk berkompetisi di kompetisi antarklub Asia, Wanderley Junior agak sulit untuk didaftarkan.

Sesuai aturan saat itu, sebuah tim hanya diizinkan mendaftarkan empat pemain asing, dengan rincian tiga pemain asing bebas dan satu pemain asing asal Asia. Berhubung UEA sudah memiliki tiga pemain asing bebas sebelum Kehadiran Wanderley Junior, manajemen Al Nasr pun berbuat curang. Saat itu, manajemen Al Nasr mendaftarkan Wanderley sebagai pemain asal Indonesia yang notabene Asia.