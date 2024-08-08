Hasil Liga Champions 2024-2025 Semalam: Ada 3 Laga, Slavia Praha vs Union Saint-Golloise Berakhir 3-1!

HASIL Liga Champions 2024-2025 semalam akan diulas Okezone. Total, ada tiga laga yang digelar, salah satunya mempertemukan Slavia Praha vs Union Saint-Golloise.

Ajang Liga Champions 2024-2025 mempertandingkan laga babak ketiga kualifikasi semalam. Ada pertandingan Champions Path dan Laegue Path yang digelar semalam.

Salah satu pertandingan yang digelar semalam mempertemukan Slavia Praha vs Union Saint-Golloise dalam League Path. Berhadapan di Fortuna Arena, Praha, pada Kamis (8/8/2024) dini hari WIB, Slavia Praha sukses meraih kemenangan meyakinkan dengan skor 3-1.

Tomas Chory berhasil bersinar dalam laga ini karena bisa mencetak brace alias dua gol untuk Slavia Praha. Sementara itu, satu gol lain Slavia Praha tercipta lewat aksi Oscar Dorley pada menit ke-57.

Tim tamu, Union Saint-Gilloise, hanya bisa mencetak satu gol lewat gol bunuh diri Alexandr Buzek pada menit ke-72. Union Saint-Gilloise sendiri harus bermain dengan 10 orang saja jelang akhir laga karena Mohammed Gadafi Fuseini dikartu merah wasit.

Tentunya, ini jadi modal apik untuk Slavia Praha yang akan bergantian bertandang ke markas Union Saint-Gilloise. Laga leg II akan digelar di Stade Joseph Marien, Brussels, pada 14 Agustus 2024 pukul 01.30 WIB.

Kemudian, pada Champions Path, ada dua pertandingan yang tersaji. Laga itu mempertemukan Slovan vs APOEL dan juga Jagiellonia vs Bodo/Glimt.