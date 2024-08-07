Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Exco PSSI Ungkap Alasan Laga Timnas Indonesia vs Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Dipindah ke Stadion GBK

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 07 Agustus 2024 |09:10 WIB
Exco PSSI Ungkap Alasan Laga Timnas Indonesia vs Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Dipindah ke Stadion GBK
Laga Timnas Indonesia vs Timnas Australia pada Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia dipindah ke Stadion GBK (Foto: Kementerian Sekretariat Negara)
A
A
A

JAKARTA – Anggota Komite Eksekutif PSSI (Exco PSSI), Arya Sinulingga, membeberkan alasan laga Timnas Indonesia vs Timnas Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, dipindah ke Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta. Skuad Garuda disebutnya butuh dukungan dalam jumlah besar.

Awalnya, laga tersebut dijadwalkan berlangsung pada Selasa 10 September 2024 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Kota Surabaya, Jawa Timur. Hal itu dikarenakan alasan keamanan seturut kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia.

Susunan pemain Timnas Indonesia vs Timnas Irak (Foto: Okezone/Heru Haryono)

Namun, laga akhirnya dipindah lagi ke SUGBK. Arya mengatakan, lagi ke SUGBK. Arya mengatakan, PSSI ingin memberikan ruang kepada suporter untuk memberikan dukungan sebesar-besarnya bagi Timnas Indonesia.

"Memang kenapa di SUGBK. Karena, kami ingin memberikan ruang ruang besar kepada suporter agar banyak secara kapasitas bisa banyak menonton di SUGBK bisa sampai 65-75 ribu," kata Arya dalam keterangannya, Rabu (7/8/2024).

Pria berkacamata itu berharap SUGBK dipadati suporter sesuai dengan kapasitas tiket yang akan dijual nanti. Sebab, dukungan besar suporter akan membakar semangat pemain Timnas Indonesia.

"Jadi, kami harapkan makin banyak orang yang berpartisipasi," ucapnya.

