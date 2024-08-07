Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Liga 1 2024-2025: Erick Thohir Tegaskan Hanya Kapten Tim yang Boleh Protes ke Wasit

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 07 Agustus 2024 |06:44 WIB
Liga 1 2024-2025: Erick Thohir Tegaskan Hanya Kapten Tim yang Boleh Protes ke Wasit
Erick Thohir menegaskan hanya kapten tim yang boleh protes ke wasit di Liga 1 2024-2025 (Foto: MPI/Cikal Bintang)
A
A
A

JAKARTA – Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menegaskan ada aturan baru yang telah disetujui untuk Liga 1 2024-2025. Ia menuturkan, hanya kapten tim yang berhak melakukan protes kepada wasit pemimpin pertandingan.

Hal ini disampaikan Erick dalam konferensi pers peluncuran Liga 1 2024-2025 di BRI Building, Jakarta, Selasa 6 Agustus. Konferensi pers ini juga dihadiri oleh Direktur Utama PT LIB, Ferry Paulus, dan sejumlah petinggi klub Liga 1 yang akan berkompetisi di musim 2024-2025.

Konferensi pers Launching Liga 1 2024-2025 (Foto: MPI/Cikal Bintang)

Salah satu pembahasan yang diungkap oleh Erick adalah tentang regulasi dalam pertandingan. Mantan Presiden Inter Milan itu mengatakan, salah satu poin dalam aturan anyar itu adalah protes dalam pertandingan hanya bisa dilakukan oleh kapten tim.

"Hormati perwasitan dan keberadaan VAR untuk meminimalisir kesalahan sehingga apa pun hasil pertandingan akan diterima secara objektif,” kata Erick dalam konferensi pers yang dihadiri MNC Portal Indonesia (MPI), Selasa 6 Agustus 2024.

“Lalu juga diterapkan aturan hanya kapten tim yang boleh mengajukan protes kepada wasit, dan hal ini sesuai ketentuan FIFA,” sambung Menteri BUMN itu.

Senada dengan Erick, Ferry juga membenarkan aturan baru ini sudah disesuaikan dengan ketentuan di FIFA. Ia menegaskan, selain kapten tim tidak bisa memprotes keputusan yang sudah dibuat oleh pengadil lapangan.

Halaman:
1 2
      
