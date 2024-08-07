Persija Jakarta Gagal Bersinar di Piala Presiden 2024, Muhammad Ferarri: Kami Bakal Membaik!

JAKARTA – Permainan Persija Jakarta dikritik karena tampil kurang meyakinkan, terbukti dari kegagalan Macan Kemayoran –juluka Persija– merebut tempat ketiga di Piala Presiden 2024. Melihat kondisi itu, bek Persija, Muhammad Ferarri menegaskan timnya bakal bangkit dan segera membaik di Liga 1 2024-2025.

Persija Jakarta mengalami hasil minor dalam tiga pertandingan terakhir di Piala Presiden 2024. Macan Kemayoran harus puas menelan tiga kekalahan di laga terakhir grup (dari Bali United 0-3), semifinal (dari Borneo FC 1-2), dan perebutan peringkat tiga (dari Persis Solo 0-1).

Sejumlah kekalahan ini membuat Persija Jakarta diragukan menjelang tampil di Liga 1 2024-2025. Namun, Ferarri menegaskan hal itu tidak benar.

Bek berusia 21 tahun itu mengatakan persiapan pribadi dan tim sudah cukup matang. Menurutnya, hasil minor di Piala Presiden 2024 akan menjadi evaluasi bagi Macan Kemayoran.

"Untuk saya sendiri tak ada masalah dengan persiapan saat ini. Saya pernah bilang, saya cocok dengan apa yang Coach (Carlos) Pena mau," kata Ferarri dikutip dari laman resmi PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), Rabu (7/8/2024).