7 Pemain Asing dengan Harga Pasaran Tertinggi di Persija Jakarta Musim 2024-2025, Nomor 1 Tembus Rp6,08 Miliar!

Para pemain Persija Jakarta kala berlaga. (Foto: Persija Jakarta)

7 pemain asing dengan harga pasaran tertinggi di Persija Jakarta musim 2024-2025 menarik diulas. Pasalnya, ada sedikit perubahan dalam daftar pemain asing di skuad Persija pada musim depan.

Hal ini terjadi karena tim berjuluk Macan Kemayoran itu baru saja merekrut pemain asing baru. Dia adalah Pedro Dias.

Pedro Dias menjadi pemain asing ketujuh Persija Jakarta untuk musim ini. Pemain berkebangsaan Brasil ini merupakan seorang bek tengah tangguh yang sebelumnya bermain untuk klub Liga Singapura, Tanjong Pagar.

Pemain berusia 31 tahun itu juga tercatat pernah bermain untuk Serawak FC di Liga Malaysia dan Nakhonpathom di Liga Thailand. Akan tetapi, sebelum merapat ke Persija, Dias sempat menganggur selama 9 bulan lamanya.

Berikut daftar 7 pemain asing dengan harga pada tertinggi di Persija Jakarta musim 2024-2025:

7. Marko Simic





Penyerang andalan Persija Jakarta, Marko Simic, menjadi pemain asing dengan harga pasar terendah. Pemain kunci yang membawa Macan Kemayoran juara Liga 1 musim 2018 ini tercatat memiliki harga pasar sebesar Rp1,30 miliar.

6. Pedro Dias





Pemain asing anyar Persija Jakarta, Pedro Dias, juga memiliki harga pasar yang terbilang rendah. Mendapat kontrak jangka pendek berdurasi semusim, Dias memiliki harga pasar sama dengan Simic, yakni Rp1,30 miliar.