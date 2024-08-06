Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Liga 1 2024-2025: Nick Kuipers Bicara Kesiapan Persib Bandung Hadapi PSBS Biak di Laga Pembuka

Miftahul Ghani , Jurnalis-Selasa, 06 Agustus 2024 |02:05 WIB
Liga 1 2024-2025: Nick Kuipers Bicara Kesiapan Persib Bandung Hadapi PSBS Biak di Laga Pembuka
Bek Persib Bandung, Nick Kuipers (Foto: M. Ghani/MPI)
A
A
A

BEK asing Persib Bandung, Nick Kuipers berbicara mengenai kesiapan timnya menghadapi PSBS Biak. Kedua tim akan saling berhadapan pada laga pembuka Liga 1 2024-2025 yang berlangsung di Stadion si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jumat (9/8/2024).

Bek asal Belanda itu tidak mempermasalahkan andai Persib Bandung belum bisa 100 persen di laga nanti. Menurutnya, hal tersebut wajar dialami di setiap laga pembuka.

 

“Tentu saja tidak bisa untuk seratus persen siap di laga pertama karena musim berjalan panjang, yang terpenting adalah kami harus memiliki musim yang bagus, bukan hanya terpaku pada satu pertandingan saja. Kami berusaha melakukan persiapan dengan sebaik mungkin dan kami memastikan bisa menang di laga pertama,” ujar Nick Kuipers di Stadion Arcamanik Bandung, Senin (5/8/2024).

Pemain bernomor punggung 2 ini membenarkan saat ini duetnya di lini bertahan mengalami perubahan. Sebelumnya Alberto Rodriguez, kini ia akan bekerjasama dengan Gustavo Franca.

“Memang dia belum lama berada di sini dan ada beberapa pemain baru. Mereka harus beradaptasi karena banyak yang baru bermain di Indonesia,”

“Jadi seperti yang pernah saya katakan, membutuhkan waktu untuk membangun tim sebelum benar-benar siap bermain di kejuaraan. Ini bukan hanya dilakukan untuk satu pertandingan. Jadi tentu ini membutuhkan waktu tapi semuanya berjalan dengan baik,” tuturnya.

Halaman:
1 2
      
