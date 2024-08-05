Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Malaysia Percaya Diri Lewati Ranking FIFA Timnas Indonesia pada September 2024

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Senin, 05 Agustus 2024 |23:35 WIB
Malaysia Percaya Diri Lewati Ranking FIFA Timnas Indonesia pada September 2024
Timnas Malaysia akan menggelar Piala Merdeka 2024 pada September mendatang (Foto: Instagram/FAMalaysia)
A
A
A

TIMNAS Malaysia percaya diri lewati ranking FIFA Timnas Indonesia pada September 2024. Seperti diketahui, Harimau Malaya saat ini berada di peringkat 134 dengan koleksi 1107.58 poin.

Sementara Timnas Indonesia berada di posisi yang sedikit lebih baik. Skuad Garuda saat ini menempati peringkat 133.

Media Malaysia, Makan Bola yakin Skuad Harimau Malaya bisa segera melewati peringkat Timnas Indonesia. Turnamen Piala Merdeka 2024 jadi salah satu alasan utama.

"Peluang Malaysia untuk menyalip posisi Indonesia kini terbuka lebar. Kesempatan ini tentunya ingin dimanfaatkan sebaik mungkin. Khususnya untuk meningkatkan posisi ranking FIFA," tulis Makan Bola.

Pada 2-10 September nanti Timnas Malaysia akan menggelar turnamen bertajuk Piala Merdeka 2024. Mereka mengundang tiga tim untuk ikut serta yakni Tajikistan, Lebanon dan Filipina.

Turnamen Piala Merdeka 2024 diyakini bakal menjadi momentum bagi Timnas Malaysia untuk menggeser posisi Indonesia di ranking FIFA. Sebab, lawan-lawan yang akan dihadapi Malaysia di Piala Presiden 2024 ada di posisi lebih baik dari mereka.

Halaman:
1 2
      
