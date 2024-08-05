Jadwal Timnas Indonesia di Piala AFF 2024 Setelah Alami Perubahan

Jadwal Timnas Indonesia di Piala AFF 2024 mengalami perubahan seiring mundurnya kickoff turnamen (Foto: PSSI)

JADWAL Timnas Indonesia di Piala AFF 2024 setelah alami perubahan sudah diketahui. Hal itu akan sedikit menguntungkan Skuad Garuda.

Awalnya, Piala AFF 2024 dijadwalkan berlangsung pada 23 November hingga 24 Desember. Akan tetapi, AFF mengundur pelaksanaan turnamen itu karena akan bentrok dengan kompetisi antarklub AFC.

Ya, AFC Champions League Elite 2024-2025 dan AFC Champions League 2 2024-2025 akan digelar mulai musim ini. Fase grup dijadwalkan berakhir pada 2-6 Desember.

Alhasil, jadwal itu akan bentrok dengan pelaksanaan Piala AFF 2024. Klub-klub Asia Tenggara yang pemainnya akan dipanggil ke tim nasional masing-masing, tentu keberatan.

AFF lalu mengalah dan memilih memundurkan jadwal turnamen dua tahunan tersebut. Apalagi, Piala AFF bukan termasuk dalam agenda FIFA Matchday sehingga klub berhak untuk tidak melepas pemainnya.

Oleh karena itu, AFF berencana menggelar turnamen pada 9 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Format masih tetap sama seperti edisi 2018 dan 2022.