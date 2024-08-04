Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Futsal Series Surabaya 2024 Masuki Hari Terakhir, Suporter Antusias Padati Arena

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 04 Agustus 2024 |16:46 WIB
Futsal Series Surabaya 2024 Masuki Hari Terakhir, Suporter Antusias Padati Arena
Gelaran Futsal Series Surabaya 2024 hari terakhir. (Foto: Andika Rachmansyah/MNC Portal Indonesia)
A
A
A

GELARAN Futsal Series Surabaya 2024 telah memasuki hari terakhir, pada hari ini, Minggu (4/8/2024). Suporter pun antusias menyambut gelaran Futsal Series region Surabaya 2024 ini hingga mereka memadati suporter.

Untuk diketahui, Futsal Series region Surabaya 2024 dimainkan oleh antar sekolah menengah atas yang berada di Surabaya dan sekitarnya. Ajang tersebut berlangsung di Jawa Pos Arena.

Futsal Series Surabaya 2024

Walau tingkat sekolah, nyatanya atmosfer penonton yang hadir sangat tinggi. Bahkan, gelaran ini tidak kalah jauh seperti Liga Futsal Profesional.

Berdasarkan foto serta rekaman yang didapat MNC Portal Indonesia, terlihat betapa padatnya suporter yang hadir di Jawa Pos Arena. Baik guru maupun murid, mereka sangat antusias menyaksikan sekolah mereka bertanding.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/51/3180729/timnas_futsal_indonesia_memimpin_1_0_atas_timnas_futsal_australia_di_babak_pertama-T7xw_large.jpg
Hasil Babak Pertama Timnas Futsal Indonesia vs Timnas Futsal Australia: Skuad Garuda Unggul 1-0!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/51/3176515/timnas_futsal_indonesia-jyp7_large.jpg
Daftar Harga Tiket Timnas Futsal Indonesia vs Australia di Laga Uji Coba: Paling Murah Rp50 Ribu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/51/3173103/cosmo_jne_fc_juara_futsal_super_cup_2025_usai_mengalahkan_fafage_banua_3_2_di_babak_final-pvBx_large.jpg
Hasil Futsal Super Cup 2025: Cosmo JNE Juara Usai Kalahkan Fafage Banua 3-2
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/51/3173067/black_steel_fc_juara_tiga_futsal_super_cup_2025_usai_menaklukkan_bintang_timur_surabaya_5_2-e0jI_large.jpg
Hasil Futsal Super Cup 2025: Evan Soumilena Hattrick, Black Steel FC Juara 3 Usai Gilas Bintang Timur Surabaya 5-2
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/14/11/1643983/gestur-menangis-ronaldo-berujung-kartu-merah-langsung-dibalas-suporter-irlandia-psl.webp
Gestur Menangis Ronaldo Berujung Kartu Merah, Langsung Dibalas Suporter IrlandiaÂ 
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/11/pelatih_timnas_indonesia_u_22_indra_sjafri_2.jpg
Indra Sjafri Coret 3 Diaspora! Timnas Indonesia U-22 Hanya Pilih yang Siap Tempur untuk SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement