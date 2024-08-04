Futsal Series Surabaya 2024 Masuki Hari Terakhir, Suporter Antusias Padati Arena

GELARAN Futsal Series Surabaya 2024 telah memasuki hari terakhir, pada hari ini, Minggu (4/8/2024). Suporter pun antusias menyambut gelaran Futsal Series region Surabaya 2024 ini hingga mereka memadati suporter.

Untuk diketahui, Futsal Series region Surabaya 2024 dimainkan oleh antar sekolah menengah atas yang berada di Surabaya dan sekitarnya. Ajang tersebut berlangsung di Jawa Pos Arena.

Walau tingkat sekolah, nyatanya atmosfer penonton yang hadir sangat tinggi. Bahkan, gelaran ini tidak kalah jauh seperti Liga Futsal Profesional.

Berdasarkan foto serta rekaman yang didapat MNC Portal Indonesia, terlihat betapa padatnya suporter yang hadir di Jawa Pos Arena. Baik guru maupun murid, mereka sangat antusias menyaksikan sekolah mereka bertanding.