Ganas di Piala Presiden 2024, Ramadhan Sananta Ingin Kembali Buktikan Diri di Timnas Indonesia

STRIKER Persis Solo, Ramadhan Sananta, tampil gacor di Piala Presiden 2024. Sananta menilai performa itu merupakan langkah yang bagus untuknya demi bisa kembali dipanggil ke Timnas Indonesia.

Sananta bersinar bersama Persis di Piala Presiden 2024. Dia membantu timnya finis di peringkat ketiga setelah mengalahkan Persija Jakarta dengan skor 1-0 pada Sabtu (3/8/2024) di Stadion Manahan, Solo, via gol tunggal Ricardo Lima.

Penyerang berusia 21 tahun itu pun sangat produktif selama mentas di Piala Presiden 2024. Dari lima pertandingan, dia berhasil membukukan tiga gol.

Sananta pun bersaing di daftar pencetak gol terbanyak turnamen pra-musim tersebut. Namun, saingannya, Charles Lokolingoy dari Arema FC masih punya kesempatan untuk menambah pundi-pundi golnya pada partai final melawan Borneo FC yang bakal dihelat pada Minggu (4/8/2024) malam WIB.

Mantan pemain PSM Makassar itu pun menyebut bahwa penampilan apiknya di Piala Presiden 2024 merupakan langkah yang baik menuju musim depan. Namun dia sadar dirinya perlu bekerja lebih keras lagi untuk bisa kembali dipanggil ke Timnas Indonesia oleh sang pelatih, Shin Tae Yong.

“Saya harus bekerja keras lagi karena ini merupakan langkah yang bagus untuk saya sebagai pemain muda untuk bekerja lebih ekstra, baik di klub dan di timnas,” kata Sananta kepada MNC Portal Indonesia usai pertandingan, Sabtu (3/8/2024).