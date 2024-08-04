Advertisement
LIGA SPANYOL

Reaksi Nico Paz Usai Cetak Gol Semata Wayang Real Madrid saat Lawan Barcelona di Laga Uji Coba Pramusim 2024-2025

Djanti Virantika , Jurnalis-Minggu, 04 Agustus 2024 |15:22 WIB
Reaksi Nico Paz Usai Cetak Gol Semata Wayang Real Madrid saat Lawan Barcelona di Laga Uji Coba Pramusim 2024-2025
Nico Paz kala membela Real Madrid. (Foto: Real Madrid)
A
A
A

REAKSI Nico Paz usai cetak gol semata wayang Real Madrid saat lawan Barcelona di laga uji coba pramusim 2024-2025 menarik diulas. Meski golnya gagal membawa Madrid menang, dia tetap merasa senang bisa menorehkan pencapaian itu.

Ya, Nico Paz sukses tampil apik kala membela Real Madrid dalam laga uji coba pramusim 2024-2025 pagi hari tadi. Melawan Barcelona di MetLife Stadium, New Jersey, Amerika Serikat, pada Minggu (4/8/2024) pagi WIB, Nico Paz sukses mencetak satu gol.

Nico Paz

Gol Nico Paz tercipta pada menit ke-82. Dia menjebol gawang Barcelona usai memanfaatkan umpan ciamik dari Arda Guler.

Sayangnya, gol itu gagal membawa Madrid terhindar dari kekalahan. Sebab, sebelum gol Nico Paz tercipta, Barcelona sudah menjebol gawang Madrid dua kali lewat aksi Pau Victor (42’ dan 54’).

