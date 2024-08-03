Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Update Pemain Abroad Timnas Indonesia: Sandy Walsh dan Nathan Tjoe-A-On Dicadangkan Klubnya

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 03 Agustus 2024 |23:33 WIB
<i>Update</i> Pemain Abroad Timnas Indonesia: Sandy Walsh dan Nathan Tjoe-A-On Dicadangkan Klubnya
Sandy Walsh dicadangkan KV Mechelen pada pekan kedua Liga Belgia 2024-2025 (Foto: Instagram/@sandywalsh)
A
A
A

DUA pemain abroad Timnas Indonesia, Sandy Walsh dan Nathan Tjoe-A-On, tak mendapat menit bermain pada Sabtu (3/8/2024) malam WIB. Keduanya sama-sama dicadangkan klubnya hingga laga selesai.

Nathan dicadangkan saat Swansea City berhasil mengalahkan klub Portugal Rio Ave 3-0 dalam sebuah laga persahabatan. Pertandingan itu berlangsung di Swansea Stadium, Plasmarl, Wales.

Nathan Tjoe-A-On

Tiga gol untuk Swansea City dicatatkan oleh Jay Fulton (21’), Kyle Naughton (74’), dan Matt Grimes (86’). Nathan harus puas duduk di bangku cadangan sepanjang pertandingan berlangsung.

Hal ini berbeda dari pertandingan sebelumnya ketika Nathan dipercaya sebagai starter dalam laga melawan FK Vardar. Kala itu, Swansea City ditahan imbang FK Vardar 1-1 pada 27 Juli 2024.

Nasib serupa dialami oleh Sandy yang duduk di bangku cadangan saat KV Mechelen digulung Westerlo 2-4 di pekan kedua Liga Belgia 2024-2025. Pertandingan itu digelar di Achter de Kazerne, Mechelen, Belgia.

Halaman:
1 2
      
