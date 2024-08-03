Nonton Langsung Futsal Series di Surabaya, Ketua Harian FFI Michael Sianipar: Semoga Lahir Banyak Bintang Futsal Masa Depan

Ketua Harian Federasi Futsal Indonesia (FFI), Michael Victor hadiri Futsal Series di Surabaya. (Foto: FFI)

SURABAYA – Ketua Harian Federasi Futsal Indonesia (FFI), Michael Victor Sianipar, menonton langsung kompetisi futsal antar pelajar, yakni Futsal Series yang digelar di Jawa Pos Arena, Surabaya, pada Sabtu (3/8/2024). Dalam kesempatan itu, Michael mengaku senang karena kompetisi Futsal Seris bisa melahirkan banyak pemain bintang futsal masa depan Indonesia.

Michael memberikan sambutan di sela-sela pertandingan antara SMAN 2 Sidoarjo melawan SMKN 3 Surabaya.

Dalam sambutannya, Michael memberikan semangat kepada generasi muda sebagai talenta masa depan bangsa untuk terus konsisten melatih potensi mereka.

Michael berharap dari Kota Surabaya akan lahir pemain tim nasional futsal yang siap membawa Indonesia ke piala dunia.

"Surabaya ini kota Pahlawan, semoga dari futsal series ini terlahir pemain-pemain timnas yang bisa menjadi pahlawan bangsa," kata Michael, dikutip Sabtu (3/8/2024).

Dukungan juga diberikan FFI kepada Futsal Series yang secara konsisten mengadakan kompetisi futsal antar pelajar.