HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

3 Alasan Timnas Indonesia Bakal Hajar Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Nomor 1 Bikin Malu Roberto Mancini!

Ramdani Bur , Jurnalis-Sabtu, 03 Agustus 2024 |07:52 WIB
3 Alasan Timnas Indonesia Bakal Hajar Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Nomor 1 Bikin Malu Roberto Mancini!
Timnas Indonesia berpeluang mengalahkan Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. (Foto: EPA-EFE/Adi Weda)
A
A
A

SEBANYAK 3 alasan Timnas Indonesia bakal hajar Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan diulas Okezone. Sesuai jadwal, Timnas Indonesia akan tandang ke markas Arab Saudi di matchday pertama Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Jumat, 6 September 2024 pukul 01.00 WIB.

Menurut analisis Okezone, setidaknya ada tiga alasan kenapa Timnas Indonesia bakal memenangkan pertandingan di Jeddah, Arab Saudi. Lantas, apa saja alasannya?

Berikut 3 alasan Timnas Indonesia bakal hajar Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia:

3. Arab Saudi Tren Menurun

Roberto Mancini belum bisa dongkrak prestasi Timnas Indonesia. (Foto: EPA-EFE)

(Roberto Mancini belum bisa dongkrak prestasi Timnas Indonesia. (Foto: EPA-EFE)

Arab Saudi dalam tren menurun. Setelah menang 2-1 atas Argentina di matchday pertama Grup F Piala Dunia 2022, The Green Falcons -julukan Arab Saudi- kesulitan menemukan bentuk permainan terbaik.

Di bawah asuhan Roberto Mancini, Arab Saudi juga hanya menang 6 kali, imbang 3 kali dan kalah 5 kali. Akibatnya, Arab Saudi rontok di 16 besar Piala Asia 2023 dan lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sebagai runner-up grup.

Apa yang dicapai Timnas Arab Saudi saat ini persis seperti yang dialami Timnas Indonesia tahun ini. Timnas Indonesia lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 dan melaju ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sebagai runner-up Grup F. Karena itu, Timnas Indonesia pantang minder saat dihadapkan raksasa Asia Barat ini.

