Media Inggris Minta Oxford United Datangkan Elkan Baggott dari Ipswich Town!

MEDIA Inggris, Football League World, meminta Oxford United mendatangkan Elkan Baggott dari Ipswich Town. Dorongan itu muncul karena dalam pandangan Football League World, hanya dua bek tengah Oxford United yang cukup kompetitif bersaing di Liga 2 Inggris 2024-2025 (Divisi Championship), yakni Elliott Moore dan Ciaron Brown.

Duet bek tengah ini membantu Oxford United finis kelima di musim reguler Liga 3 Inggris 2023-2024. Finis di posisi lima membuat klub yang dimiliki Erick Thohir dan Anindya Bakrie ini berhak tampil di babak playoff.

(Elkan Baggott (kedua dari kiri) fokus berlatih bersama Ipswich Town. (Foto: Instagram/@elkanbaggott)

Hasilnya, Oxford United promosi ke kasta kedua Liga Inggris 2024-2025 setelah menang 2-0 atas Bolton Wanderers di final playoff. Demi bersaing di Liga 2 Inggris 2024-2025, Oxford United tak bisa mengandalkan pemain yang tersedia saat ini.

Oxford United membutuhkan pemain-pemain berpengalaman yang biasa mentas minimal di Liga 2 Inggris. Karena itu, Football League menilai Elkan Baggott layak untuk didatangkan sebagai pelapis Elliott Moore dan Ciaron Brown.

Elkan Baggott yang baru berusia 21 tahun, rutin berlatih bersama pemain-pemain Ipswich Town, klub yang akan tampil di Premier League 2024-2025. Bahkan dalam beberapa laga uji coba terakhir, pelatih Kieran McKenna memainkan Elkan Baggott sebagai fullback kiri.

“Elkan Baggott sebaiknya ada dalam radar Oxford United,” tulis Football League World dalam artikel yang mereka buat.