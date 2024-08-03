Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Jadwal dan Link Live Streaming Manchester United vs Liverpool di Laga Uji Coba Pramusim 2024-2025

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Sabtu, 03 Agustus 2024 |13:39 WIB
Jadwal dan Link Live Streaming Manchester United vs Liverpool di Laga Uji Coba Pramusim 2024-2025
Manchester United akan menghadapi Liverpool di laga uji coba terakhir pramusim 2024-2024 (Foto: Instagram/Man United)
A
A
A

JADWAL dan Link live streaming Manchester United vs Liverpool bisa Anda lihat di akhir artikel ini. Kedua kesebelasan akan saling berhadapan pada laga uji coba pramusim 2024-2025.

Pertandingan Manchester United vs Liverpool akan berlangsung di Williams-Brice Stadium. Laga dijadwalkan digelar pada Minggu, 4 Agustus 2024 mulai pukul 06.30 WIB.

Sebagai catatan, ini akan menjadi laga uji coba pramusim terakhir Manchester United. Sebab, pekan depan pasukan Erik ten Hag sudah akan menghadapi Manchester City pada ajang Community Shield.

Sementara itu, laga kontra Man United akan menjadi ajang uji coba pramusim ketiga bagi Liverpool. The Reds sejauh ini tampil positif di bawah pelatih baru Arne Slot.

Mohamed Salah dan rekan-rekan menyapu bersih dua laga pramusim. Liverpool menang 1-0 atas Real Betis dan 2-1 kontra Arsenal.

