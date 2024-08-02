Shin Tae-yong Asah Otak, Timnas Indonesia Hadapi 6 Rekan Cristiano Ronaldo saat Lawan Arab Saudi!

SHIN Tae-yong harus mengasah otaknya demi mendapatkan strategi terbaik. Hal itu saat Timnas Indonesia tandang ke markas Arab Saudi di matchday pertama Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dilangsungkan di King Abdullah Sports City Stadium, Jumat 6 September 2024 pukul 01.00 WIB.

Di skuad Arab Saudi sendiri terdapat enam pemain Al Nassr yang notabene rekan setim pesepakbola peraih lima trofi Ballon dOr, Cristiano Ronaldo. Sebanyak enam pemain yang dimaksud adalah Raghed Al-Najjar (Kiper), Sultan bin Abdullah bin Salem Al-Ghannam (fullback kanan), Ali Lajami (bek tengah), Abdulrahman Abdullah Ghareeb (winger), Sami Khalil Nasser Al-Najei (gelandang) dan Abdullah Mohammed Al-Khaibari (gelandang).

(Abdulrahman Ghareeb (paling kanan), rekan Cristiano Ronaldo di Al Nassr. (Foto: EPA/Adam Vaughan)

Selain Raghed Al-Najjar yang baru mencatatkan satu penampilan bersama Timnas Arab Saudi, nama-nama lain sudah mengoleksi dua digit caps bersama The Green Falcons -julukan Timnas Arab Saudi.

Sebut saja Sultan Al-Ghannam yang mengoleksi 31 caps, Ali Lajami (11), Abdulrahman Ghareen (29), Sami Al-Najei (22) dan Abdullah Al-Khaibari (22). Saat Timnas Arab Saudi melakoni laga terakhir kontra Yordania, Ali Lajami dan Al-Khabari mentas sebagai starter.

Sementara itu di babak kedua, giliran Ghareeb yang masuk di menit 63 menggantikan Al-Khaibari. Sayangnya, Kehadiran pemain-pemain Al Nassr ini gagal menyelamatkan Arab Saudi dari kekalahan.

Arab Saudi tumbang 1-2 dari Yordania dan membuat mereka finis sebagai runner-up Grup G, di bawah Yordania yang finis di posisi puncak. Kekalahan ini juga membuat mereka turun dari pot 2 ke pot 3 drawing babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.