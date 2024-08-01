PSSI Tengah Proses Naturalisasi Pemain Keturunan untuk Timnas Indonesia, di Luar Nama yang Pernah Disebut!

Timnas Indonesia dapat pemain keturunan tambahan di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. (Foto: Heru Haryono/Okezone.com)

ANGGOTA Exco PSSI, Arya Sinulingga, menegaskan PSSI tengah memproses naturalisasi sejumlah pemain keturunan untuk memperkuat Timnas Indonesia. Meski tidak menyebutkan siapa pemain yang dimaksud, Arya Sinulingga mengatakan pemain-pemain yang tengah diproses di luar nama-nama yang sedang beredar saat ini.

“Yang pasti kami sedang urus, lagi proses, dokumen sudah masuk. Nama-nama agak di luar dari yang beredar,” kata Arya Sinulingga di channel YouTube-nya yang bertajuk Bebas, Kamis (1/8/2024).

(Timnas Indonesia ketambahan pemain keturunan di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. (Foto: Aldi Chandra/MPI)

Untuk posisi, pemain yang tengah menjalani proses naturalisasi adalah pemain belakang dan tengah. “Nanti kami Umumkan (sosok pemain naturalisasinya). Untuk posisi, belakang dan tengah. Untuk pemain depan masih kami cari,” lanjut Arya.

Hanya saja tidak diketahui secara pasti, pemain keturunan yang sedang menjalani proses naturalisasi ini diperuntukan bagi Timnas Indonesia U-19 atau Timnas Indonesia senior. Sekadar diketahui, pelatih Timnas Indonesia U-19, Indra Sjafri, baru-baru ini mengatakan akan ada tiga pemain yang diproses menjadi warga Negara Indonesia.

“Lagi diurus, kalau enggak salah tiga pemain keturunan. Kita tunggu saja apakah nanti akan selesai,” kata Indra Sjafri.

Seperti yang diungkapkan manajer Timnas Indonesia U-19, Ahmad Zaki, tiga pemain Keturunan yang menjalani proses naturalisasi adalah Dion Markx (bek tengah), Tim Geypens (fullback kiri) dan Mauresmo Hinoke (winger).