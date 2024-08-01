Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

PSSI Tengah Proses Naturalisasi Pemain Keturunan untuk Timnas Indonesia, di Luar Nama yang Pernah Disebut!

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 01 Agustus 2024 |14:59 WIB
PSSI Tengah Proses Naturalisasi Pemain Keturunan untuk Timnas Indonesia, di Luar Nama yang Pernah Disebut!
Timnas Indonesia dapat pemain keturunan tambahan di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. (Foto: Heru Haryono/Okezone.com)
A
A
A

ANGGOTA Exco PSSI, Arya Sinulingga, menegaskan PSSI tengah memproses naturalisasi sejumlah pemain keturunan untuk memperkuat Timnas Indonesia. Meski tidak menyebutkan siapa pemain yang dimaksud, Arya Sinulingga mengatakan pemain-pemain yang tengah diproses di luar nama-nama yang sedang beredar saat ini.

“Yang pasti kami sedang urus, lagi proses, dokumen sudah masuk. Nama-nama agak di luar dari yang beredar,” kata Arya Sinulingga di channel YouTube-nya yang bertajuk Bebas, Kamis (1/8/2024).

Timnas Indonesia ketambahan pemain keturunan di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. (Foto: Aldi Chandra/MPI)

(Timnas Indonesia ketambahan pemain keturunan di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. (Foto: Aldi Chandra/MPI)

Untuk posisi, pemain yang tengah menjalani proses naturalisasi adalah pemain belakang dan tengah. “Nanti kami Umumkan (sosok pemain naturalisasinya). Untuk posisi, belakang dan tengah. Untuk pemain depan masih kami cari,” lanjut Arya.

Hanya saja tidak diketahui secara pasti, pemain keturunan yang sedang menjalani proses naturalisasi ini diperuntukan bagi Timnas Indonesia U-19 atau Timnas Indonesia senior. Sekadar diketahui, pelatih Timnas Indonesia U-19, Indra Sjafri, baru-baru ini mengatakan akan ada tiga pemain yang diproses menjadi warga Negara Indonesia.

“Lagi diurus, kalau enggak salah tiga pemain keturunan. Kita tunggu saja apakah nanti akan selesai,” kata Indra Sjafri.

Seperti yang diungkapkan manajer Timnas Indonesia U-19, Ahmad Zaki, tiga pemain Keturunan yang menjalani proses naturalisasi adalah Dion Markx (bek tengah), Tim Geypens (fullback kiri) dan Mauresmo Hinoke (winger).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/51/3182106/thom_haye_dan_shayne_pattynama-zNdZ_large.jpg
Penyebab FIFA Hukum Thom Haye dan Shayne Pattynama Larangan Bela Timnas Indonesia di 4 Laga hingga Denda Rp103 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/51/3182066/thom_haye_dilarang_fifa_perkuat_timnas_indonesia_dalam_4_laga_thomhaye-UDtk_large.jpg
BREAKING NEWS: FIFA Resmi Hukum Thom Haye dan Shayne Pattynama Larangan Bela Timnas Indonesia di 4 Laga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/51/3181892/timur_kapadze-LgK9_large.jpg
Breaking News: Timur Kapadze Siap Latih Timnas Indonesia, Tinggal Tunggu Pergerakan dari PSSI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/51/3181883/erick_thohir-f1V0_large.jpg
Erick Thohir Umumkan Target Baru Timnas Indonesia: Harus Lolos Piala Dunia 2030
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/09/51/1642081/daftar-lengkap-pemain-voli-putra-indonesia-proyeksi-sea-games-thailand-2025-lri.webp
Daftar Lengkap Pemain Voli Putra Indonesia Proyeksi SEA Games Thailand 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/08/cosmo_jne_menghancurkan_raybit_fc_8_1_dalam_lanjut.jpg
Israr Megantara Hattrick! Cosmo JNE Hancurkan Raybit FC 8-1 di Pro Futsal League 2025-2026
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement