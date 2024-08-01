Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Live di RCTI!

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 01 Agustus 2024 |14:16 WIB
Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Live di RCTI!
Timnas Indonesia siap tempur melawan Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. (Foto: PSSI)
A
A
A

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia vs Timnas Arab Saudi di matchday pertama Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan diulas Okezone. Rencananya laga yang digelar di King Abdullah Sports City Stadium, Jeddah, Arab Saudi pada Jumat 6 September 2024 pukul 01.00 WIB itu akan disiarkan secara live dan eksklusif di RCTI.

Seperti yang diutarakan di atas, laga ini merupakan pertandingan pembuka Grup C. Tampil di laga pertama, kedua tim praktis sama-sama menolak mendapatkan hasil negatif. Secara raning FIFA, Arab Saudi dan Timnas Indonesia bak bumi dan Langit.

(Timnas Arab Saudi rontok di 16 besar Piala Asia 2023. (Foto: REUTERS)

Di saat Arab Saudi menempati peringkat 56 dunia, Timnas Indonesia hanya menduduki posisi 133 dunia. Meski terpaut jauh di ranking FIFA, bukan berarti Timnas Indonesia tak bisa memberi kejutan.

Arab Saudi faktanya tidak sekuat yang dibayangkan. Dalam satu tahun terakhir, apa yang dicapai The Green Falcons -julukan Timnas Arab Saudi- sama persis dengan Timnas Indonesia.

Dibilang sama persis karena Arab Saudi dan Timnas Indonesia sama-sama Rontok di 16 besar Piala Asia 2023 dan lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia lewat jalur runner-up.

Satu lagi, catatan laga kandang Arab Saudi juga tak bagus-bagus amat. Dalam satu tahun terakhir saja, skuad asuhan Roberto Mancini ini kalah empat kali, termasuk tumbang 1-2 dari Yordania di matchday pamungkas Grup G babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

