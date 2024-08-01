Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Senang Gabung Persib Bandung, Adam Alis: Banyak Persaingan dan Tantangan di Klub Ini

Miftahul Ghani , Jurnalis-Kamis, 01 Agustus 2024 |22:00 WIB
Senang Gabung Persib Bandung, Adam Alis: Banyak Persaingan dan Tantangan di Klub Ini
Pemain anyar Persib Bandung, Adam Alis. (Foto: Instagram/adamalis93)
BANDUNG – Pemain anyar Persib Bandung, Adam Alis mengaku senang bisa bergabung dengan klub juara Liga 1 2023-2024. Adam Alis pun menilai dengan bergabung ke Persib, maka kemampuannya bisa semakin terasah lantaran ia menilai Maung Bandung merupakan tim yang tantangan dan persaingan yang bisa meningkatkan kualitas setiap pemain.

Gelandang dengan status pinjaman dari Borneo FC Samarinda iotu mengaku sudah mengetahui bahwa persaingan di Persib memang sangat keras untuk bisa menembus skuad utama. Pasalnya, Persib Bandung merupakan salah satu tim besar di Liga Indonesia.

“Tantangan besarnya harus membuktikan lagi. Di Persib kan banyak pemain bagus juga dan kita juga bertanding di level Asia,” kata Adam Alis di Stadion Sidolig, Bandung, Kamis (1/7/2024).

Ya, Persib akan menjalani dua kompetisi di musim 2024/2025. Selain Liga 1, Pangeran Biru akan menjalani kompetisi Asia bertajuk AFC Champions League (ACL) 2.

Adam Alis

Persib berhak mendapatkan satu tiket bermain di ACL 2 setelah berhasil menjadi juara di Liga 1 2023-2024 usai mengalahkan Madura United di babak final Championship Series.

“Jadi saya ingin membuktikan sih karena saya suka persaingan,” tegasnya.

