Yakob Sayuri Bicara Peluang Dipanggil ke Timnas Indonesia untuk Putaran Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia

JAKARTA – Pemain anyar Malut United, Yakob Sayuri, membicarakan peluang dipanggil ke Timnas Indonesia untuk laga putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Andai panggilan itu datang, dia akan menyambut baik karena itu menjadi tugas negara.

Diketahui, Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- tergabung di Grup C fase dalam putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pasukan Shin Tae-yong akan menghadapi lawan-lawan berat, seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, hingga China.

Yakob Sayuri mengatakan siap bergabung bersama tim asuhan Shin Tae-yong saat diberi kepercayaan kembali. Dia pun akan berusaha memberikan kontribusi terbaiknya untuk Timnas Indonesia.

"Ya, kalau panggilan timnas sudah pasti (akan bergabung)," kata Yakob Sayuri di Jakarta, Senin 29 Juli 2024.