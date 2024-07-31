Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Yakob Sayuri Bicara Peluang Dipanggil ke Timnas Indonesia untuk Putaran Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 31 Juli 2024 |01:07 WIB
Yakob Sayuri Bicara Peluang Dipanggil ke Timnas Indonesia untuk Putaran Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia
Yakob Sayuri kala membela Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA – Pemain anyar Malut United, Yakob Sayuri, membicarakan peluang dipanggil ke Timnas Indonesia untuk laga putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Andai panggilan itu datang, dia akan menyambut baik karena itu menjadi tugas negara.

Diketahui, Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- tergabung di Grup C fase dalam putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pasukan Shin Tae-yong akan menghadapi lawan-lawan berat, seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, hingga China.

Yakob Sayuri

Yakob Sayuri mengatakan siap bergabung bersama tim asuhan Shin Tae-yong saat diberi kepercayaan kembali. Dia pun akan berusaha memberikan kontribusi terbaiknya untuk Timnas Indonesia.

"Ya, kalau panggilan timnas sudah pasti (akan bergabung)," kata Yakob Sayuri di Jakarta, Senin 29 Juli 2024.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/51/3182106/thom_haye_dan_shayne_pattynama-zNdZ_large.jpg
Penyebab FIFA Hukum Thom Haye dan Shayne Pattynama Larangan Bela Timnas Indonesia di 4 Laga hingga Denda Rp103 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/51/3182066/thom_haye_dilarang_fifa_perkuat_timnas_indonesia_dalam_4_laga_thomhaye-UDtk_large.jpg
BREAKING NEWS: FIFA Resmi Hukum Thom Haye dan Shayne Pattynama Larangan Bela Timnas Indonesia di 4 Laga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/51/3181892/timur_kapadze-LgK9_large.jpg
Breaking News: Timur Kapadze Siap Latih Timnas Indonesia, Tinggal Tunggu Pergerakan dari PSSI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/51/3181883/erick_thohir-f1V0_large.jpg
Erick Thohir Umumkan Target Baru Timnas Indonesia: Harus Lolos Piala Dunia 2030
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/07/51/1641381/daftar-cabor-kontingen-indonesia-di-sea-games-2025-thailand-52-sudah-direview-ppx.webp
Daftar Cabor Kontingen Indonesia di SEA Games 2025 Thailand: 52 Sudah Direview
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/07/persib_bandung_adam_alis.jpg
Adam Alis Ungkap Kalimat Sakti Bojan Hodak yang Bikin Persib Comeback atas Selangor FC
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement