HOME BOLA LIGA INDONESIA

Fantastis, Pemain Malut United Bakal Diguyur Bonus Setiap Raih Kemenangan di Liga 1 2024-2025

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 31 Juli 2024 |00:01 WIB
Fantastis, Pemain Malut United Bakal Diguyur Bonus Setiap Raih Kemenangan di Liga 1 2024-2025
Malut United resmi perkenalkan skuad dan jersey baru untuk Liga 1 2024-2025. (Foto: Aldhi Chandra/MNC Portal Indonesia)
A
A
A

JAKARTA – Pemain Malut United bakal diguyur bonus setiap raih kemenangan di Liga 1 2024-2025. Hal ini disampaikan COO Malut United, Willem Dominggus Nanholy, kala membicarakan soal target timnya.

Sebagaimana diketahui, Laskar Kie Raha - julukan Maluku United- adalah salah satu tim yang promosi ke Liga 1 pada musim depan. Kepastian itu didapat usai mereka finis di peringkat ketiga pada Liga 2 2023-2024.

Malut United

Willem Dominggus Nanholy mengatakan Malut United merupakan pendatang dalam Liga 1 yang membuatnya tidak mau membicarakan target. Namun, pemainnya tetap diharapkan tampil maksimal dalam setiap laga nanti.

"Pemilik dan manajemen tim tidak memasang target. Justru target itu ada pada diri pemain masing-masing," kata Willem Dominggus Nanholy di Jakarta, Senin 29 Juli 2024.

