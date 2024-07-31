Fantastis, Pemain Malut United Bakal Diguyur Bonus Setiap Raih Kemenangan di Liga 1 2024-2025

Malut United resmi perkenalkan skuad dan jersey baru untuk Liga 1 2024-2025. (Foto: Aldhi Chandra/MNC Portal Indonesia)

JAKARTA – Pemain Malut United bakal diguyur bonus setiap raih kemenangan di Liga 1 2024-2025. Hal ini disampaikan COO Malut United, Willem Dominggus Nanholy, kala membicarakan soal target timnya.

Sebagaimana diketahui, Laskar Kie Raha - julukan Maluku United- adalah salah satu tim yang promosi ke Liga 1 pada musim depan. Kepastian itu didapat usai mereka finis di peringkat ketiga pada Liga 2 2023-2024.

Willem Dominggus Nanholy mengatakan Malut United merupakan pendatang dalam Liga 1 yang membuatnya tidak mau membicarakan target. Namun, pemainnya tetap diharapkan tampil maksimal dalam setiap laga nanti.

"Pemilik dan manajemen tim tidak memasang target. Justru target itu ada pada diri pemain masing-masing," kata Willem Dominggus Nanholy di Jakarta, Senin 29 Juli 2024.