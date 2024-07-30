Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Biodata dan Agama Dony Tri Pamungkas, Pemain Terbaik Piala AFF U-19 2024 yang Juga Kapten Timnas Indonesia U-19

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Selasa, 30 Juli 2024 |13:13 WIB
Biodata dan Agama Dony Tri Pamungkas, Pemain Terbaik Piala AFF U-19 2024 yang Juga Kapten Timnas Indonesia U-19
Dony Tri Pamungkas kala membela Timnas Indonesia U-19. (Foto: PSSI)
A
A
A

BIODATA dan agama Dony Tri Pamungkas menarik diulas. Sebab, pemain terbaik Piala AFF U-19 2024 ini juga kapten Timnas Indonesia U-19.

Penghargaan pemain terbaik Piala AFF U-19 2024 diraih oleh Dony tak lepas dari bagaimana kontribusinya sepanjang ajang tersebut. Didapuk sebagai kapten Timnas Indonesia U-19, pemain muda Persija Jakarta itu mampu mengomandoi rekan-rekannya di setiap pertandingan dengan sangat baik.

Bukan hanya itu, Dony yang selalu dipasang sebagai seorang fullback kiri ini juga tampil solid dalam bertahan maupun menyerang. Berkat kontribusi besarnya dalam membuat Timnas Indonesia U-19 menjadi juara Piala AFF U-19 2024, bukan berlebihan jika Dony Tri Pamungkas dinilai sebagai pemain terbaik di ajang ini.

Dony Tri Pamungkas

Dony Tri Pamungkas sendiri merupakan pemain kelahiran Boyolali, Jawa Tengah, pada 11 Januari 2005. Dari segi kepercayaan, diketahui Dony dan keluarga beragama Islam, seperti yang terlihat dalam unggahan media sosialnya.

Berasal dari keluarga sederhana, Dony mengawali karier sepakbolanya dari SSB PS Bina Taruna pada 2017. Kala itu, usianya baru menginjak 12 tahun.

Dari sana, Dony kemudian masuk ke skuad utama PS Bina Taruna pada 2019. Ia kemudian mengikuti seleksi masuk tim Elite Pro Academy (EPA) Persija Jakarta U-16. Hasilnya sangat baik, ia berhasil lolos seleksi tersebut.

Halaman:
1 2
      
