FC Utrecht Terpesona Gol Indah Ivar Jenner di Laga Kontra RC Lens

FC Utrecht terpesona dengan gol indah yang dicetak Ivar Jenner di laga persahabatan melawan RC Lens. Pemain Timnas Indonesia itu diketahui menyumbang satu gol dalam laga persahabatan tersebut.

FC Utrecht dan RC Lens bertanding dua kali dalam laga persahabatan di Training Complex Zoudenbalch, Utrecht, Belanda pada Sabtu 27 Juli 2024 malam WIB. Pada pertandingan pertama, tuan rumah berhasil mengemas kemenangan 2-1.

Namun, pada laga kedua, Utreg menelan kekalahan dari tim tamu dengan skor 4-5. Pada pertandingan kedua inilah, Ivar mampu menyumbangkan satu gol indah.

Pemain berusia 20 tahun itu sukses melepaskan tembakkan dari luar kotak penalti. Sepakan keras dari Ivar yang tak mampu dibendung kiper RC Lens dan membuat kagum FC Utrecht.

“Sepuluh menit sebelum jeda, Ivar Jenner mencetak gol indah: ia melepaskan bola ke pojok atas dari jauh luar kotak penalti,” tulis FC Utrecht dikutip dari laman resminya, Senin (29/7/2024).

Di sisi lain, sumbangan satu gol menjadi modal bagus bagi Ivar untuk membuka peluang masuk tim utama musim depan. Pelatih Ron Jans mengaku sulit membuat skuad inti karena banyak pemain berbakat.