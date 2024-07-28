Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Pesepakbola Argentina yang Kaget Lihat Pemain Indonesia Makan Pizza dan Ayam Goreng Sebelum Bertanding

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 28 Juli 2024 |21:23 WIB
Kisah Pesepakbola Argentina yang Kaget Lihat Pemain Indonesia Makan Pizza dan Ayam Goreng Sebelum Bertanding
Pesepakbola Argentina kaget lihat pemain Indonesia makan makanan tidak sehat sebelum pertandingan (Foto: Instagram/@gustavochena)
A
A
A

KISAH pesepakbola Argentina yang kaget lihat pemain Indonesia makan pizza dan ayam goreng sebelum bertanding menarik untuk diulas. Sebab, itu berbeda dengan apa yang dilakukannya sehari-hari.

Sosok yang kaget itu adalah Gustavo Chena. Pria yang pernah merumput di Indonesia itu sungguh terkejut melihat menu makanan yang tersaji di meja jelang, selama, hingga setelah pertandingan.

Pizza

Menurut penuturan Chena, jamak ditemui makanan seperti pizza, hamburger, hingga ayam goreng, di meja ruang ganti. Padahal, seharusnya menu makanan sehat lah yang berada di sana seperti buah-buahan, yoghurt, atau sereal.

“Mereka makan ayam goreng sebelum pertandingan atau, saat turun minum, mereka makan hamburger, coklat, atau donat. Mereka telah mempertahankan kebiasaan ini sejak lama karena tidak ingin mengubahnya,” ujar Chena, dikutip dari Infobae, Minggu (28/7/2024).

Pria yang kini berusia 41 tahun itu mengaku sempat bertengkar dengan staf klub tempatnya bermain. Sebab, ia mempertanyakan menu makanan yang disajikan pihak klub di ruang ganti.

“Suatu hari, saat bermain di salah satu klub, saya bertengkar dengan manajer karena setelah babak pertama, di ruang ganti, alih-alih meja penuh dengan buah-buahan, yogurt atau sereal, ada sekotak pizza dan donat,” terang pria asal Argentina itu.

Halaman:
1 2
      
