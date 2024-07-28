Hasil St Louis vs FC Dallas di Leagues Cup 2024: Maarten Paes Main Penuh, FC Dallas Tumbang 1-2!

HASIL St Louis vs FC Dallas di Leagues Cup 2024 akan diulas dalam artikel ini. Kiper berdarah Indonesia, Maarten Paes, yang memperkuat FC Dallas gagal membawa timnya meraih kemenangan karena tumbang 1-2.

Laga St Louis vs FC Dallas di fase grup Leagues Cup 2024 digelar di CITYPARK, St Louis, Amerika Serikat, pada Minggu (28/7/2024) pagi WIB. Dalam laga ini, Maarten Paes bermain penuh.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

FC Dallas langsung tampil menggebrak di awal pertandingan babak pertama. Tim besutan Peter Luccin itu bermain cepat dan efektif untuk membongkar pertahanan solid dari St Louis City.

Akhirnya, Toros Hoops Burn -julukan FC Dallas- berhasil mencuri keunggulan lebih dulu lewat sepakan Sam Junqua (18’). Setelah gol itu, St Louis City bereaksi dengan melancarkan serangan masif ke pertahanan FC Dallas.

Cedric Teuchert (26’) akhirnya mampu membuat gol penyama kedudukan setelah tendangan kerasnya sulit dibendung Maarten Paes. Kedudukan sama kuat membuat kedua tim ekstra hati-hati saat menyerang.

Pada menit ke-32, FC Dallas mempunyai kesempatan emas untuk kembali unggul. Namun sayang, penalti yang dieksekusi oleh Petar Musa melambung ke atas gawang yang dikawal Roman Burki. Pada akhirnya, tidak ada gol tambahan tercipta hingga babak pertama selesai.