HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Manchester City vs AC Milan di Laga Uji Coba Pramusim 2024-2025: Rossoneri Gilas Erling Haaland Cs 3-2!

Djanti Virantika , Jurnalis-Minggu, 28 Juli 2024 |09:17 WIB
Hasil Manchester City vs AC Milan di Laga Uji Coba Pramusim 2024-2025: Rossoneri Gilas Erling Haaland Cs 3-2!
Laga Manchester City vs AC Milan di uji coba pramusim 2024-2025. (Foto: Manchester City)
A
A
A

HASIL Manchester City vs AC Milan di laga uji coba pramusim 2024-2025 akan diulas dalam artikel ini. Rossoneri -julukan AC Milan- sukses meraih kemenangan dengan skor 3-2.

Laga Manchester City vs AC Milan digelar di Stadion Yankee, New York, Amerika Serikat, pada Minggu (28/7/2024) pagi WIB. Gol AC Milan dicetak oleh Lorenzo Colombo yang mencetak brace alias dua gol (30’ dan 34’) serta Marco Nasti (78’).

Manchester City vs AC Milan

Sementara itu, Man City hanya bisa membalas dua gol. Gol pertama dicetak oleh Erling Haaland (19’) dan kemudian James McAtee mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-55.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Man City sejatinya membuka laga dengan apik. Mereka bisa unggul lebih dahulu usai sang megabintang, Erling Haaland, mencetak gol pada menit ke-19.

Gol dicetak Haaland usai memanfaatkan umpan dari Oscar Bobb. Dia kemudian melepaskan tembakan ke sudut kiri gawang yang gagal dihalau kiper AC Milan, Lorenzo Torriani. Man City unggul 1-0.

Tetapi, AC Milan segera bereaksi setelah itu. Mereka mencetak gol balasan pada menit ke-30 lewat aksi Lorenzo Colombo usai memanfaatkan assist dari Samuel Chukwueze.

Hanya selang empat menit kemudian, Lorenzo Colombo berhasil menjebol lagi gawang Man City yang dikawal Ederson Moraes lewat kerja samanya dengan Chukwueze kembali. Gol ini membawa AC Milan berbalik unggul 2-1 hingga akhir babak pertama.

Halaman:
1 2
      
