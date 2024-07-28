Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Kata-Kata Enzo Maresca Kelar Laga Chelsea vs Celtic FC di Uji Coba Pramusim 2024-2025

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 28 Juli 2024 |14:07 WIB
Kata-Kata Enzo Maresca Kelar Laga Chelsea vs Celtic FC di Uji Coba Pramusim 2024-2025
Pelatih Chelsea, Enzo Maresca. (Foto: Media Chelsea)
A
A
A

NOTRE DAME – Pelatih Chelsea, Enzo Maresca mengungkapkan penyebab utama timnya tumbang 1-4 dari Celtic FC di laga uji coba pramusim 2024-2025. Menurut Maresca, Chelsea kalah karena masalah kondisi fisik pemainnya yang masih belum fit.

Perlu diketahui, laga yang digelar di Stadion Nitro Dame, Indiana, Irlandia itu adalah pertandingan kelima Celtic di pramusim. Sebelumnya Celtic bahkan sanggup mengalahkan Manchester City 4-3 di laga uji coba terakhir mereka.

Berbeda dengan Celtic yang sudah mulai terbiasa memainkan pertandingan yang kompetitif, skuad Chelsea justru baru-baru ini menjalani persiapan untuk menyambut musim 2024-2025. Laga melawan Celtic merupakan pertandingan kedua Maresca sebagai pelatih The Blues –julukan Chelsea.

Sehingga secara komposisi skuad, Maresca belum menemukan tim terbaik. Serta beberapa pemain yang masih dalam tahap pemulihan kebugaran usai libur panjang.

Chelsea vs Celtics

“Hasil selalu penting, (tetap) yang pasti saat ini, kami perlu menganalisis permainan secara umum. Saat menguasai bola, tim bermain sepuluh kali lebih baik daripada saat melawan Wrexham karena kami dapat melihat jumlah peluang yang kami miliki di babak pertama dan babak kedua,” ujar Maresca, mengutip dari laman resmi Chelsea, Minggu (28/7/2024).

“Saat tidak menguasai bola, yang pasti, kami perlu meningkatkan banyak hal. Anda dapat melihat terkadang kami bingung kapan kami perlu bermain pendek dan kapan kami perlu bermain sedikit lebih panjang, tetapi itu adalah bagian dari prosesnya,” tambahnya.

Halaman:
1 2
      
