HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Resmi! Asnawi Mangkualam Masuk Skuad Utama Port FC untuk Musim 2024-2025, Ganti Nomor Punggung

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 27 Juli 2024 |11:22 WIB
Resmi! Asnawi Mangkualam Masuk Skuad Utama Port FC untuk Musim 2024-2025, Ganti Nomor Punggung
Asnawi Mangkualam masuk skuad utama Port FC. (Foto: Port FC)
A
A
A

BEK Timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam, resmi masuk skuad utama Port FC untuk musim 2024-2025. Asnawi pun dipastikan berganti nomor punggung di klub Thailand itu untuk musim depan.

Hal itu diketahui dalam unggahan akun Instagram resmi Port FC, yakni @portfc_official, pada Sabtu (27/7/2024). Asnawi termasuk dalam 33 pemain yang akan dibawa oleh Port Lions -julukan Port FC.

Asnawi Mangkualam

"Ayo berjuang bersama," tulis akun tersebut, dikutip pada Sabtu (27/7/2024).

Asnawi dipastikan akan memakai nomor punggung #3 di Port FC. Dengan begitu, dia akan berganti nomor punggung karena sebelumnya mengenakan nomor #6. Tentunya, ini merupakan kabar baik bagi mantan pemain PSM Makassar itu.

1 2
      
