Saddil Ramdani dan Mailson Lima Resmi Gabung Persib Bandung?

SADDIL Ramdani dan Mailson Lima dikabarkan segera gabung Persib Bandung. Kabar itu diembuskan akun terpercaya perihal transfer klub-klub Liga Indonesia, @gosballfc.

“Persib Bandung akan kedatangan pemain label timnas lagi, Saddil Ramdani (25th). Anggap aja rumor dulu,” tulis akun @gosballfc.

(Saddil Ramdani dikabarkan gabung Persib Bandung. (Foto: Instagram/@gosballfc)

Di Piala Presiden 2024, serangan Persib Bandung memang terlalu terpaku kepada Ciro Alves di sisi kiri. Sementara itu, sisi kanan serangan Persib Bandung seakan tak bertaji.

Karena itu, Saddil Ramdani yang mencetak 16 gol dan 28 assist dari 70 penampilan bersama klub Liga Super Malaysia, Sabah FC, dijadikan bidikan. Tusukan maupun umpan silang yang dilepaskan Saddil Ramdani dari sisi kanan Persib Bandung sangat dinantikan Bobotoh -sebutan untuk suporter Persib Bandung.

Selain Saddil Ramdani, Persib Bandung juga dikabarkan mendatangkan winger kiri Tanjung Verde, Mailson Lima. Mengutip dari akun Instagram @persibtalk.id, Mailson Lima sudah tiba di Indonesia.

Berdasarkan data dari laman Transfermarkt, klub terakhir Mailson Lima adalah FC Aksu yang mentas di kasta teratas Liga Kazakhstan. Sebelum berkarier di Kazakhstan, Mailson Lima juga lama bermain di Belanda bersama FC Dordrecht dan Fortuna Sittard.