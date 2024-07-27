Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Terkait Belanja Pemain, Persebaya Surabaya Percayakan kepada Paul Munster

Avirista Midaada , Jurnalis-Sabtu, 27 Juli 2024 |02:02 WIB
Terkait Belanja Pemain, Persebaya Surabaya Percayakan kepada Paul Munster
Pelatih Persebaya Surabaya, Paul Munster. (Foto: Instagram/officialpersebaya)
A
A
A

SURABAYA - Pelatih Persebaya Surabaya, Paul Munster, mendapatkan kepercayaan penuh terkait belanja pemain di bursa transfer jelang Liga 1 2024-2025. Manajemen Persebaya mendukung penuh pilihan Munster dan sejauh ini sudah sembilan nama berhasil didatangkan tim berjuluk Bajul Ijo tersebut.

Menariknya dari beberapa pemain direkrut sebagai besar merupakan grade bintang, yang disebut menyesuaikan kebijakan komposisi pemain yang diinginkan Paul Munster.

Direktur Operasional Persebaya, Candra Wahyudi menuturkan, manajemen menginginkan agar Pauk Munster mampu meracik komposisi sesuai keinginannya. Makanya di musim ini kebijakan transfer sepenuhnya diserahkan ke pelatih dan keinginannya.

"Musim ini kami sudah melibatkan penuh Coach Paul Munster. Ketika Coach Paul datang pada pertengahan musim lalu, dia tidak bisa apa-apa. Kami juga tidak bisa banyak melakukan pergantian karena musimnya berjalan,” kata Candra Wahyudi, dikonfirmasi wartawan, dikutip Sabtu (27/7/2024).

Usai kompetisi Liga 1 musim 2023 - 2024 selesai, pihaknya bersama tim pelatih termasuk di dalamnya Paul Munster melakukan evaluasi. Evaluasi sekaligus diskusi ini untuk menentukan komposisi pemain yang diinginkan Paul Munster di musim 2024 - 2025.

Persebaya Surabaya

"Waktu itu, kami fokus menyiapkan tim dulu. Kemudian, musim lalu selesai, kami diskusi intensif dengan pelatih Persebaya bagaimana musim 2024/2025. Kami melibatkan Paul Munster, pemain seperti apa yang kami buru," ungkap dia.

Alhasil sejumlah nama baru didatangkan oleh Persebaya Surabaya di bursa transfer awal musim Liga 1 musim 2024 - 2025. Dua nama mantan andalan Madura United yakni Malik Risaldi dan Francisco Rivera.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/49/3147295/ambisi_besar_ditunjukkan_ilija_spasojevic_jelang_mentas_di_liga_1_2025_2026_bersama_bhayangkara_fc-GYa7_large.jpg
Ambisi Besar Ilija Spasojevic Bawa Bhangkara FC Berjaya di Liga 1 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/49/3146629/berikut_tujuh_pemain_asing_yang_resmi_dilepas_persib_bandung_musim_2024_2025-xmof_large.jpg
7 Pemain Asing yang Resmi Dilepas Persib Bandung Musim 2024-2025, Ada Pesepakbola Terbaik Liga 1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/49/3145656/persib_bandung_dan_edo_febriansah_sepakat_berpisah-uZdk_large.jpg
Persib Bandung dan Edo Febriansah Sepakat Berpisah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/51/3145220/beckham_putra_jadi_satu_satunya_pemain_liga_1_indonesia_yang_debut_di_laga_kontra_timnas_china-Mh8I_large.jpeg
Kisah Beckham Putra, Satu-satunya Pemain Liga 1 Indonesia yang Tampil Debut Lawan China di SUGBK
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/02/51/1639515/indonesia-juara-umum-indonesia-para-badminton-international-2025-fxd.webp
Indonesia Juara Umum Indonesia Para Badminton International 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/02/persib_bandung.jpg
Beckham Absen, Persib Langsung Geber Persiapan jelang Lawan Selangor FC di ACL 2
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement