Terkait Belanja Pemain, Persebaya Surabaya Percayakan kepada Paul Munster

SURABAYA - Pelatih Persebaya Surabaya, Paul Munster, mendapatkan kepercayaan penuh terkait belanja pemain di bursa transfer jelang Liga 1 2024-2025. Manajemen Persebaya mendukung penuh pilihan Munster dan sejauh ini sudah sembilan nama berhasil didatangkan tim berjuluk Bajul Ijo tersebut.

Menariknya dari beberapa pemain direkrut sebagai besar merupakan grade bintang, yang disebut menyesuaikan kebijakan komposisi pemain yang diinginkan Paul Munster.

Direktur Operasional Persebaya, Candra Wahyudi menuturkan, manajemen menginginkan agar Pauk Munster mampu meracik komposisi sesuai keinginannya. Makanya di musim ini kebijakan transfer sepenuhnya diserahkan ke pelatih dan keinginannya.

"Musim ini kami sudah melibatkan penuh Coach Paul Munster. Ketika Coach Paul datang pada pertengahan musim lalu, dia tidak bisa apa-apa. Kami juga tidak bisa banyak melakukan pergantian karena musimnya berjalan,” kata Candra Wahyudi, dikonfirmasi wartawan, dikutip Sabtu (27/7/2024).

Usai kompetisi Liga 1 musim 2023 - 2024 selesai, pihaknya bersama tim pelatih termasuk di dalamnya Paul Munster melakukan evaluasi. Evaluasi sekaligus diskusi ini untuk menentukan komposisi pemain yang diinginkan Paul Munster di musim 2024 - 2025.

"Waktu itu, kami fokus menyiapkan tim dulu. Kemudian, musim lalu selesai, kami diskusi intensif dengan pelatih Persebaya bagaimana musim 2024/2025. Kami melibatkan Paul Munster, pemain seperti apa yang kami buru," ungkap dia.

Alhasil sejumlah nama baru didatangkan oleh Persebaya Surabaya di bursa transfer awal musim Liga 1 musim 2024 - 2025. Dua nama mantan andalan Madura United yakni Malik Risaldi dan Francisco Rivera.