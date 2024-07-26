Kisah Thom Haye yang Kehilangan Nenek Tercinta Sehari Sebelum Sumpah Jadi WNI

BINTANG Timnas Indonesia, Thom Haye, mengungkapkan kisah sedih sebelum menjadi Warga Negara Indonesia (WNI). Thom Haye ternyata kehilangan nenek tercintanya tepat sehari sebelum mengambil sumpah WNI.

Hal itu diceritakan oleh Haye dalam sebuah podcast di kanal Youtube, FC Afkicken, yang diunggah pada Kamis (25/7/2024). Dia sampai menitikkan air mata ketika membeberkan kisah sedihnya itu.

"Ya, ceritanya memang seperti itu," kata Haye.

"Saya dapat kabar proses naturalisasi bisa dilanjutkan, ya tepat sebelum nenek saya meninggal. Sekitar seminggu sebelum nenek meninggal, saya harus ke Indonesia untuk urus semuanya," tambahnya.

Seperti diketahui, Haye memiliki darah keturunan Indonesia dari kakek dan neneknya yang masing-masing lahir di Solo pada 1925 dan di Kawangkoan (Manado) pada 1933.

Karena itulah mantan gelandang Heerenveen tersebut bisa diproses menjadi WNI berdasarkan peraturan FIFA. Debut apik pun ditunjukkannya bersama Timnas Indonesia saat bersua Vietnam pada 26 Maret 2024 silam.

Haye sendiri baru melakukan sumpah sebagai WNI pada 18 Maret 2024. Namun, sehari sebelum dia merampungkan proses untuk mendapatkan status kewarganegaraannya yang baru itu, neneknya meninggal dunia.

Lebih lanjut, Haye mengungkapkan bahwa keluarganya memiliki ikatan yang kuat, tak terkecuali antara dirinya dan kakek-neneknya. Bahkan, kata dia, sang kakek merupakan penggemar paling setia dalam kariernya sebagai seorang pesepakbola.