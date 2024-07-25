Bidik Promosi ke Liga 1, Nusantara United FC Amankan 1 Eks Timnas Indonesia dan Buru Irfan Bachdim

BOYOLALI - Nusantara United FC kembali menargetkan untuk promosi Liga 1 2025-2026. Oleh karena itu, tim tersebut sudah mulai bermanuver membangun skuad agar siap bersaing dalam Liga 2 2024-2025.

Menurut sumber MNC Portal Indonesia (MPI), tim itu menargetkan memboyong dua pemain berlabel mantan Timnas Indonesia. Saat ini tim, tersebut baru mendapatkan satu pemain.

Kabarnya, Irfan Bachdim masuk radar tim yang kini bermarkas di Boyolali itu sebagai tambahan pemain berpengalaman. Pada musim lalu, pemain berposisi penyerang itu memperkuat Persik Kediri.

Sebelum rumor Bachdim mencuat, Manajer Nusantara United FC, Arief Setiadi, menyatakan timnya sudah mendapatkan satu mantan pemain Timnas Indonesia. Namun, ia belum membeberkan secara detail sosok pemain tersebut.

"Kami juga telah mencapai kata sepakat untuk mendatangkan mantan pemain Timnas Indonesia," kata Arief belum lama ini.

Selain itu, COO Nusantara United, Adhitya Hernadian mengatakan, timnya mempertahankan sembilan pemain musim lalu. Klub bakal tetap mengandalkan skuad yang dihuni mayoritas pemain muda potensial pada Liga 2 2024-2025.

"Sejauh ini persiapan kami di periode pramusim berjalan lancar. Kelengkapan skuat sudah hampir 100 persen. Kami hanya tinggal menunggu kedatangan pemain asing," kata Adhitya dalam keterangannya, Kamis (25/7/2024).