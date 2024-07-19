2 Pemain Keturunan Indonesia yang Membelot ke Timnas Qatar, Nomor 1 Andri Syahputra

2 pemain keturunan Indonesia memilih membelot ke Timnas Qatar menarik diulas. Keduanya beralasan membelot karena tidak pernah dipanggil ke Timnas Indonesia.

Sebuah paradoks terjadi di Timnas Indonesia di mana saat PSSI gencar melakukan naturalisasi kepada para pemain keturunan, pemain asli Tanah Air justru ada yang lebih memilih untuk membela negara lain.

Seperti diketahui, saat ini PSSI tengah gencar melakukan naturalisasi pada para pemain keturunan di Eropa. Hal ini dilakukan pada Timnas U-19, U-23, hingga bahkan Timnas Indonesia senior. Nama-nama pemain, seperti Mauresmo Hinoke dan Tim Gaypens pun dikabarkan tengah menjalani proses naturalisasi.

Namun di saat para pemain keturunan di Eropa ingin membela merah putih, beberapa pemain asli Indonesia justru memilih membela Timnas Qatar. Padahal, jika meruntut garis keturunannya, tidak ada sedikit pun darah Qatar yang mengalir dalam tubuhnya.

Usut punya usut, rupanya bukan faktor keturunan dan keluarga yang membuat beberapa pemain ini memilih membela Timnas Qatar. Akan tetapi, hal ini dilakukan karena perasaan personal yang akhirnya membuat mereka membelot dari Timnas Indonesia.

Berikut 2 pemain keturunan Indonesia membelot ke Timnas Qatar:

2. Abdurrahman Iwan





Salah satu pemain keturunan Indonesia yang membelot ke Timnas Qatar adalah pemain muda bernama Abdurrahman Iwan. Memiliki nama lengkap Abdurrahman Iwan Kuswanto, pemain yang baru akan berusia 18 tahun ini tercatat pernah bermain untuk Timnas Qatar U-17.

Ayah dan ibu Iwan merupakan warga asli Kramatwatu, Serang, Banten yang lama tinggal dan bekerja di Qatar. Oleh karenanya, Iwan juga sejak kecil menimba ilmu di klub-klub Qatar.

Sejak di level akademi, Abdurrahman Iwan telah mendapat banyak sorotan dari pemandu bakat negeri minyak tersebut. Karena tak adanya panggilan sama sekali dari PSSI untuk membela Timnas Indonesia, akhirnya pemain berposisi bek tengah ini lebih memilih untuk ikut memperkuat Timnas Qatar U-17 hingga membuat mereka sempat lolos Piala Asia U-17 2023.