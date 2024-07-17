Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

4 Mantan Pemain Timnas Belanda Junior yang Bisa Diangkut ke Timnas Indonesia, Nomor 1 Ole Romeny!

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 17 Juli 2024 |12:10 WIB
4 Mantan Pemain Timnas Belanda Junior yang Bisa Diangkut ke Timnas Indonesia, Nomor 1 Ole Romeny!
Ole Romeny, 1 dari 4 mantan pemain Timnas Belanda junior yang bisa diangkut ke Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@oleromeny)
A
A
A

SEBANYAK 4 mantan pemain Timnas Belanda junior yang bisa diangkut ke Timnas Indonesia akan diulas Okezone. Timnas Indonesia akan melakoni laga-laga berat di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada September 2024 hingga Maret 2025.

Timnas Indonesia tergabung di Grup C bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain dan China. Hanya juara dan runner-up grup yang diizinkan lolos ke putaran final Piala Dunia 2026.

Sementara itu, tim yang finis di posisi tiga dan empat akan melanjutkan perjalanan di babak Keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Demi bersaing dengan lima negara lain, Timnas Indonesia wajib mendatangkan pemain diaspora tambahan.

Pemain-pemain di bawah ini yang memiliki darah Indonesia layak didekati PSSI untuk dinaturalisasi. Kebetulan, pemain-pemain ini berstatus mantan pemain Timnas Belanda junior. Lantas, siapa saja pemain yang dimaksud?

Berikut 4 mantan pemain Timnas Belanda junior yang bisa diangkutke Timnas Indonesia:

4. Tristan Gooijer (PEC Zwolle)

Tristan Gooijer saat memperkuat Ajax Amsterdam. (Foto: Instagram/@tristangooijer)

Tristan Gooijer yang baru saja dipinjamkan Ajax Amsterdam ke klub Eredivisie lain, PEC Zwolle, pernah menjadi pemain andalan Timnas Belanda U-16 dan U-18.

Jika gabung Timnas Indonesia, tenaga Tristan Gooijer dapat diandalkan di semua posisi di lini belakang, yakni fullback kanan, bek tengah dan fullback kiri. Melihat kebutuhan Timnas Indonesia saat ini, Tristan Gooijer dapat dioperasikan sebagai fullback atau wing back kanan.

3. Kevin Diks (FC Copenhagen)

Kevin Diks

Kevin Diks yang kini bermain untuk FC Copenhagen, sempat membela Timnas Belanda U-19, U-20 dan U-21. Seperti Tristan Gooijer, Kevin Diks dapat diandalkan sebagai fullback kanan ataupun bek tengah.

Kevin Diks berpotensi menggeser Sandy Walsh dan kapten Timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam, ke bangku cadangan jika gabung Timnas Indonesia.

Halaman:
1 2
      
