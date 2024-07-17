Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Elkan Baggott Diincar Derby County dan Wycombe Wanderers di Bursa Transfer Musim Panas 2024

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 17 Juli 2024 |23:30 WIB
Elkan Baggott diincar Derby County dan Wycombe Wanderers di bursa transfer (Foto: Instagram/@elkanbaggott)
ELKAN Baggott diincar Derby County dan Wycombe Wanderers di bursa transfer musim panas 2024. Pemain Timnas Indonesia itu kemungkinan besar kembali dipinjamkan ke klub lain.

Nasib Baggott di Ipswich Town mulai jadi sorotan setelah The Tractor Boys promosi ke Premier League (kasta teratas Liga Inggris) 2024-2025. Sebab, anak asuh Kieran McKenna hampir pasti mendatangkan bek baru berkualitas untuk bertahan dari jerat degradasi.

Elkan Baggott

Hal itu tentu akan berimbas pada menit bermain Baggott di klub. Agak sulit melihat pemain berusia 21 tahun tersebut merumput di Liga Inggris 2024-2025.

Paling mungkin Baggott akan diturunkan McKenna di ajang-ajang piala seperti Piala Liga Inggris atau Piala FA 2024-2025. Namun, hal itu tentu akan menghambat perkembangan pemain kelahiran Bangkok (Thailand) tersebut.

Alhasil, peminjaman atau bahkan pindah secara permanen ke klub lain akan menjadi opsi bagus buat Baggott. Kebetulan, dua klub kasta bawah yakni Derby County (Divisi Championship) dan Wycombe Wanderers (League One/kasta ketiga) berminat memakai jasanya.

“Derby County dan Wycombe Wanderers disebut sama-sama tertarik dengan Elkan Baggott!” cuit akun X @TheTractorBoys, dikutip Rabu (17/7/2024).

