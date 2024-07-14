Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Babak Pertama Timnas Putri Indonesia vs Timnas Putri Hong Kong di Laga Uji Coba: Garuda Pertiwi Tertinggal 0-4

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 14 Juli 2024 |17:49 WIB
Hasil Babak Pertama Timnas Putri Indonesia vs Timnas Putri Hong Kong di Laga Uji Coba: Garuda Pertiwi Tertinggal 0-4
Timnas Putri Indonesia tertinggal 0-4 dari Timnas Putri Hong Kong di babak pertama (Foto: PSSI)
HONG KONG - Hasil babak pertama Timnas Putri Indonesia vs Timnas Putri Hong Kong di laga uji coba sudah diketahui. Duel itu berlangsung di Hong Kong FC Stadium, Hong Kong, Minggu (14/7/2024) sore WIB, itu berakhir dengan skor 0-4 bagi The Dragons.

Empat gol Hong Kong dilesakkan Wai Yuen Ting (5’), Ho Mui Mei (25’), dan Cheung Wai Ki (28’, 45+3'). Sementara, Indonesia belum bisa merepotkan pertahanan tuan rumah.

Timnas Putri Indonesia

Jalannya Pertandingan

Laga di menit awal-awal berlangsung sengit. Akan tetapi, sebuah kelengahan menyebabkan gawang Indonesia bobol di menit kelima lewat sentuhan Wai.

Tim Merah Putih mengintip peluang di menit ke-17 lewat tendangan jarak jauh Claudia. Namun, bola mengarah tepat ke pelukan kiper Ng Cheuk Wai.

Sayangnya, lagi-lagi kesalahan di lini pertahanan menyebabkan Timnas Putri Indonesia kemasukan dua gol. Ho merobek jala gawang Fani di menit ke-25, lalu Cheung menjauhkan skor 3-0 selang tiga menit.

Menit 43, peluang terbaik didapat Indonesia. Pergerakan Sheva Imut diakhiri dengan tendangan keras tetapi ditepis Ng. Skor 0-4 tercipta karena Cheung menambah keunggulan jelang turun minum.

Halaman:
1 2
      
