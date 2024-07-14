Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Harapan Lionel Messi di Laga Terakhir Angel Di Maria Bersama Timnas Argentina: Semoga Dia Cetak Gol di Final Copa America 2024!

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 14 Juli 2024 |11:01 WIB
Harapan Lionel Messi di Laga Terakhir Angel Di Maria Bersama Timnas Argentina: Semoga Dia Cetak Gol di Final Copa America 2024!
Lionel Messi dan Angel Di Maria kala membela Timnas Argentina. (Foto: Instagram/@afaseleccion)
LIONEL Messi sampaikan harapannya untuk sang rekan setimnya, Angel Di Maria, di laga terakhirnya bersama Timnas Argentina yang akan tersaji di final Copa America 2024. Messi berharap laga itu bisa berakhir manis untuk Di Maria. Bahkan, Di Maria diharapkan bisa mencetak gol dalam laga itu.

Ya, Timnas Argentina akan berhadapan dengan Kolombia di final Copa America 2024. Pertandingan itu akan berlangsung di Hard Rock Stadium, Miami Gardens, Amerika Serikat pada Senin 15 Juli 2024 pukul 07.00 WIB.

Angel Di Maria

Laga tersebut akan menjadi terakhir kalinya Angel Di Maria bermain untuk La Albiceleste -julukan Timnas Argentina. Diketahui, pemain berusia 36 tahun itu sudah memutuskan akan pensiun dari tim nasional usai Copa America 2024.

Messi pun menginginkan akhir yang manis bagi Di Maria di Timnas Argentina. Penyerang berjuluk La Pulga itu berharap Di Maria mencetak gol seperti yang dilakukannya di final Copa America 2021.

"Siapa tahu, mungkin dia (Angel Di Maria) akan mencetak gol lagi di final seperti yang dia lakukan di semua pertandingan sebelumnya. Itu akan luar biasa,” kata Messi, dipetik dari ESPN, Minggu (14/7/2024).

