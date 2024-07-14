Hasil Timnas Kanada vs Uruguay di Perebutan Tempat Ketiga Copa America 2024: Menang Adu Penalti, Luis Suarez Cs Amankan Peringkat 3!

HASIL Timnas Kanada vs Uruguay di perebutan tempat ketiga Copa America 2024 akan diulas dalam artikel ini. Luis Suarez cs pun sukses amankan peringkat 3 usai menang adu penalti.

Duel Timnas Kanada vs Uruguay digelar di Bank of America Stadium, Charlotte, Amerika Serikat pada Minggu (14/7/2024) pagi WIB. Laga harus berlanjut ke babak adu penalti karena skor 2-2 terus terjaga.

Gol-gol dalam pertandingan itu dicetak oleh Ismael Kone (22’), Jonathan David (80’), Rodrigo Bentancur (8’), dan Luis Suarez (90+2’). Pada babak adu penalti, Uruguay pun menang dengan skor 4-3.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Timnas Kanada bermain trengginas sejak awal pertandingan di babak pertama. The Canucks -julukan Timnas Kanada- sukses mengurung pertahanan Uruguay pada awal-awal pertandingan.

Namun demikian, Timnas Uruguay justru mampu mencetak gol lebih dulu lewat serangan balik cepat. Adalah Rodrigo Bentancur (8’) yang berhasil melepaskan tembakkan terukur ke gawang Kanada.

Setelah gol itu, La Celeste -julukan Timnas Uruguay- bermain lebih percaya diri. Pasukan Marcelo Bielsa mengandalkan serangan cepat yang dipimpin Manuel Ugarte dan Federico Valverde.

Sayangnya, Timnas Uruguay justru kebobolan pada menit ke-22. Ismael Kone (22’) berhasil memanfaatkan kemelut dan melepaskan tendangan volley pelan namun berhasil mengelabui Sergio Rochet. Pada akhirnya, kedua tim menyudahi pertandingan di babak pertama dengan hasil imbang.