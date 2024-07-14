Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Demi Maksimalkan Laga Kandang Timnas Indonesia, Pengelola SUGBK Diminta Temukan Pola Perawatan Rumput Terbaik

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 14 Juli 2024 |04:43 WIB
Demi Maksimalkan Laga Kandang Timnas Indonesia, Pengelola SUGBK Diminta Temukan Pola Perawatan Rumput Terbaik
Stadion Utama Gelora Bung Karno tengah revitalisasi rumput lapangan jelang laga kandang Timnas Indonesia. (Foto: Aldhi Chandra/MPI)
A
A
A

JAKARTA – Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Indonesia, Dito Aritedjo meminta pengelola Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) untuk segera menemukan pola perawatan rumput terbaik. Sebab dengan bermain di stadion yang memiliki rumput yang baik, jelas akan turut membantu permainan Timnas Indonesia saat main di kandang.

SUGBK sempat menjadi buah bibir lantaran kualitas rumputnya yang tidak oke. Tepatnya ketika Timnas Indonesia menjamu Irak dan Filipina pada laga lanjutan putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Pihak pengelola pun berbenah. Terkini, rumput SUGBK sedang dirombak total agar kualitasnya benar-benar yang terbaik. Karena rencananya, stadion itu bakal kembali dijadikan markas Timnas Indonesia pada bulan Oktober pada babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Menpora Dito pun berharap pihak pengelola SUGBK menemukan pola perawatan rumput yang tepat. Sehingga kualitas rumput dapat terus terjaga dengan baik.

SUGBK lakukan revitalisasi rumput lapangan (Aldhi Chandra/MPI)

“Ya, pasti harapannya ini segera menemukan pola pattern perawatan yang baik,” kata Menpora Dito kepada wartawan termasuk MNC Portal Indonesia pada Minggu (14/7/2024).

Selain itu, Menpora Dito juga telah berkomunikasi dengan Kementerian PUPR. Sebab pemerintah juga perlu melakukan pendampingan guna memastikan kualitas rumput SUGBK.

Halaman:
1 2
      
