HOME BOLA LIGA INDONESIA

Maksimalkan Regulasi 8 Pemain Asing, Semen Padang Bertekad Ikut Perburuan Gelar Juara Liga 1 2024-2025

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Minggu, 14 Juli 2024 |02:36 WIB
Maksimalkan Regulasi 8 Pemain Asing, Semen Padang Bertekad Ikut Perburuan Gelar Juara Liga 1 2024-2025
Semen Padang maksimalkan regulasi 8 pemain asing untuk sambut Liga 1 2024-2025. (Foto: Instagram/semenpadangfcid)
A
A
A

PADANG – Berstatus sebagai klub promosi, Semen Padang bertekad langsung ikut perburuan gelar juara Liga 1 2024-2025. Untuk itu Penasehat Semen Padang FC, Andre Rosiade, menegaskan pihaknya langsung memaksimalkan regulasi delapan pemain asing agar bisa memperkuat timnya.

Walaupun berstatus sebagai tim promosi, Semen Padang menjadi salah satu tim yang membuat gebrakan di bursa transfer kali ini. Mereka benar-benar mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk menatap Liga 1 2024-2025 yang akan bergulir pada awal Agustus mendatang.

Andre mengungkapkan bahwa Kabau Sirah -julukan Semen Padang- sudah memiliki tujuh pemain asing untuk menyambut Liga 1 musim depan. Dia pun membeberkan bakal memaksimalkan regulasi penggunaan delapan pemain asing untuk meningkatkan kualitas timnya.

“Alhamdulillah tujuh pemain asing sudah kita dapatkan, verifikasi dokumen sudah selesai dan kelengkapannya sudah beres. Satu lagi dalam proses verifikasi. Yang pasti kita akan siapkan delapan pemain asing dalam mengarungi kompetisi ke depan ini,” kata Andre Rosiade dilansir dari laman resmi PT LIB, Minggu (14/7/2024).

Pemain asing Semen Padang FC

Andre menegaskan bahwa pemaksimalan penggunaan delapan pemain asing tersebut merupakan bukti keseriusan Semen Padang menatap kompetisi kasta tertinggi di Tanah Air itu. Sebab, tim asuhan Hendri Susilo itu bertekad untuk memperebutkan gelar juara Liga 1 musim depan.

“Ini menunjukkan bahwa komitmen manajemen bawa Semen Padang ingin bersaing di papan atas dan bersaing merebut juara Liga 1,” jelas politikus Partai Gerindra itu.

Halaman:
1 2
      
