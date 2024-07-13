Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jelang Babak Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026, Calon Lawan Timnas Indonesia Gelar TC di Slovenia

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 13 Juli 2024 |20:02 WIB
Jelang Babak Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026, Calon Lawan Timnas Indonesia Gelar TC di Slovenia
Timnas Bahrain akan menggelar TC di Slovenia jelang putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia (Foto: PSSI)
TIMNAS Bahrain yang menjadi calon lawan Timnas Indonesia di putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 akan melakukan pemusatan latihan (TC) di Slovenia. Hal ini dilakukan sebagai persiapan tim besutan Dragan Talajic tersebut.

Sebagaimana diketahui, Bahrain tergabung dalam Grup C bersama Timnas Indonesia, Jepang, Arab Saudi, Australia, dan China. Rencananya, babak ketiga Piala Dunia 2026 Zona Asia akan dimulai pada bulan September mendatang.

Menatap babak tersebut, Bahrain sudah mengambil ancang-ancang. Menurut laporan GDN Online, Federasi Sepak Bola Bahrain (BFA) mengungkapkan bahwa skuad berjuluk Dilmun Warriors itu akan mulai berkumpul pada Kamis pekan depan.

Timnas Bahrain akan menjalani TC di Maribor, Slovenia pada 20 Juli sampai 2 Agustus 2024. Dragan Talajic akan memoles skuadnya sebaik mungkin agar nantinya bisa meraih hasil manis di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Selama di Maribor, Timnas Bahrain rencananya akan memainkan dua pertandingan uji coba melawan klub. Adapun pertandingan pertama rencananya digelar pada 24 Juli dan laga kedua pada 29 Juli.

Untuk lawannya, baru satu klub yang terkonfirmasi, yakni klub asal Kroasi, NK Lokomotiva Zagreb. Sementara satu klub calon lawan Timnas Bahrain masih belum diumumkan.

