Segrup dengan Timnas Indonesia hingga Jepang, Sombongnya Bahrain Yakin Bakal Lolos Langsung ke Piala Dunia 2026

SOMBONGNYA Timnas Bahrain yakin bakal lolos langsung ke Piala Dunia 2026 saat mengomentari hasil drawing babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026. Padahal, Bahrain tergabung dengan tim-tim kuat. Di antaranya, ada Jepang, Arab Saudi, Australia, hingga termasuk Timnas Indonesia.

Meski bakal menghadapi lawan-lawan berat, Administrator Timnas Bahrain, Ahmed Salah Malalla Abdulla, percaya diri timnya bisa lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Ia ingin melanjutkan performa bagus di babak kedua ke babak ketiga.

Ahmed Salah Malalla Abdulla mengatakan tak masalah dengan hasil drawing yang didapat Bahrain. Bahkan, ia percaya diri timnya bisa berbicara banyak.

"Hasil undiannya bagus dan kami tidak mengharapkan hal lain. Saya harap kami bisa lolos ke Piala Dunia FIFA," kata Ahmed Salah Malalla Abdulla, dikutip dari laman resmi AFC, Minggu (30/6/2024).

Lebih lanjut, Ahmed Salah Malalla Abdulla mengatakan ingin membawa performa apik di babak kedua ke babak ketiga. Ia pun percaya Bahrain bisa melewati babak ketiga, meski berhadapan dengan Jepang hingga Timnas Indonesia.

"Targetnya adalah untuk membawa performa bagus kami dari putaran kedua ke putaran ketiga dan kami akan mencoba untuk mencapai kualifikasi langsung,” jelas Ahmed.