HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Lionel Messi Pastikan Skuad Timnas Argentina Makin Kompak Jelang Final Copa America 2024

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 13 Juli 2024 |16:36 WIB
Lionel Messi Pastikan Skuad Timnas Argentina Makin Kompak Jelang Final Copa America 2024
Lionel Messi dan para penggawa Timnas Argentina di sesi latihan bersama (Foto: Reuters)
LIONEL Messi mengklaim skuad Timnas Argentina makin kompak jelang laga Final Copa America 2024. Messi mengatakan, skuadnya sering begadang hingga minum bersama sebelum pertandingan seperti final ini.

Timnas Argentina akan berhadapan dengan Kolombia di final Copa America 2024. Pertandingan itu akan berlangsung di Hard Rock Stadium, Miami Gardens, Amerika Serikat pada Senin (15/7/2024) mendatang.

 

Ini merupakan final turnamen major ketiga bagi Lionel Messi dan kolega dalam lima tahun terakhir. Pada dua final sebelumnya, Timnas Argentina sukses menjuarai masing-masing turnamen Copa America (2021), dan Piala Dunia (2022).

La Albiceleste -julukan Timnas Argentina- bahkan sukses memenangkan pertandingan Finalissima yang mempertemukan juara Copa America dan Euro. Kala itu, pasukan Lionel Scaloni sukses mengalahkan Italia dengan skor telak (3-0) pada Juni 2022 silam.

Sejumlah pertandingan besar itu menjadikan Timnas Argentina semakin solid. Hal itu diakui oleh Lionel Messi. Sang Kapten bahkan tak sungkan mengungkapkan bahwa skuadnya sering begadang dan minum-minum menjelang pertandingan.

“Laga terakhir saya tidur nyenyak, saya tidak punya masalah. Faktanya adalah kita tertidur larut malam karena kita begadang sambil ngobrol, minum-minum, dan bermain kartu,” kata Messi dilansir dari TyC Sports, Jumat (12/7/2024).

Halaman:
1 2
      
